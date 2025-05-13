منتخبنا جاهز لمونديال «الدراجات المائية» باليابان



في إطار التحضيرات المكثفة لمشاركة أبطال الإمارات للدراجات المائية في بطولة العالم التي تقام في مدينة أوساكا اليابانية خلال الفترة من 15 إلى 18 مايو الجاري، التقى أحمد علي الشرياني، الأمين العام لاتحاد الإمارات للرياضات البحرية، بأبطال الدراجات المائية ومديري الفرق وعدد من أولياء الأمور، وذلك خلال اجتماع تحضيري عقد في دبي.

وأشاد الشرياني خلال اللقاء بالجهود المبذولة من قبل المتسابقين والإداريين في الاستعداد للمشاركة، مؤكداً ثقة الاتحاد في قدرة أبطال الإمارات على تحقيق نتائج مشرفة. كما توجه الشرياني بالشكر إلى شركة دلما للصناعات والتجهيزات البحرية، الراعي الاستراتيجي لمشاركة الأبطال، مؤكداً أن دعم الشركة يعكس التزاماً وطنياً صادقاً بتعزيز القطاع الرياضي، ويُعد نموذجاً ناجحاً للشراكة بين القطاعين العام والخاص في دعم المواهب الوطنية.