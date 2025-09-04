«الإمارات للرياضات البحرية» يطلق مبادرة نوعية لترويج الأبطال



أعلن اتحاد الإمارات للرياضات البحرية عن إطلاق مبادرة نوعية تهدف إلى تمكين الرياضيين من بناء ملفات احترافية متكاملة تعكس إنجازاتهم، وتساعدهم على جذب الرعاة، وذلك من خلال تنظيم جلسات تصوير احترافية يومي السبت 6 و13 سبتمبر الجاري بمقر اللجنة الأولمبية في دبي، تحت شعار «الملف القوي مفتاح النجاح».

وأكد الاتحاد في بيان له اليوم، أن المبادرة تأتي في ظل التحولات الكبيرة التي تشهدها الرياضة، حيث أصبح التسويق الرياضي والهوية البصرية من أهم العوامل المؤثرة في نجاح اللاعبين وحصولهم على فرص الرعاية والدعم.



وتشير تقارير دولية، من بينها تقارير الاتحاد الدولي للتسويق الرياضي لعام 2024، إلى أن أكثر من 70% من عقود الرعاية الرياضية تعتمد على قوة الهوية البصرية وصورة الرياضي الاحترافية.

وتسعى المبادرة إلى مساعدة الأبطال الإماراتيين في تقديم أنفسهم بشكل احترافي يواكب المعايير العالمية، الأمر الذي يسهم في تعزيز فرص مشاركتهم في البطولات الدولية، وجذب الاستثمارات والرعاة، بما يواكب رؤية الإمارات في تطوير الاقتصاد الرياضي وترسيخ مكانتها على الساحة العالمية.



وقال محمود المنصوري المدير الفني في الاتحاد، إن الاتحاد يقدم مبادرات مبتكرة تواكب أفضل الممارسات العالمية في التسويق الرياضي، بهدف تمكين أبطال الإمارات من بناء صورة احترافية تعكس إنجازاتهم وتفتح لهم آفاقاً جديدة في عالم الاحتراف والرعاية الرياضية، لافتاً إلى أن هذه الخطوة تمثل استثماراً استراتيجياً في مستقبل الرياضيين، وتنسجم مع توجهات الدولة في دعم القطاع الرياضي وتعزيز حضوره عالمياً.



وتأتي هذه المبادرة ضمن سلسلة من البرامج التطويرية التي أطلقها الاتحاد لدعم الرياضيين في مختلف الجوانب الفنية والإعلامية، وبما يعزز قدرتهم التنافسية في المحافل الإقليمية والدولية.