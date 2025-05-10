فتح باب التسجيل للمشاركة في سباق دلما التاريخي للمحامل الشراعية

أعلنت اللجنة المنظمة لسباق دلما التاريخي، عن فتح باب التسجيل للمشاركة في النسخة الثامنة من سباق دلما التاريخي للمحامل الشراعية فئة 60 قدماً، السباق الأضخم والأطول والأعلى جوائز على مستوى الدولة والمنطقة، الذي يقام ضمن فعاليات مهرجان دلما التاريخي، خلال الفترة من 16 مايو الجاري وحتى الأول من يونيو المقبل، بمشاركة أكثر من 120 محملاً شراعياً من مختلف إمارات الدولة.

وينظم المهرجان هيئة أبوظبي للتراث، ونادي أبوظبي للرياضات البحرية، ومجلس أبوظبي الرياضي، حيث ينطلق من جزيرة دلما التاريخية، ويمر بثماني جزر، هي صير بني ياس، وغشة، وأم الكركم، والفطاير، والبزم، والفيي، ومروح، وجنانة، وصولاً إلى نقطة النهاية على شاطئ مدينة المغيرة في منطقة الظفرة.

وشرعت اللجنة المنظمة في تنفيذ خطة تنظيم السباق وفق الترتيبات المعتمدة، واستقبال طلبات التسجيل للمشاركة عبر موقع نادي أبوظبي للرياضات البحرية، حيث حددت البرنامج الخاص بالإجراءات الفنية واللوجستية للمحامل المشاركة، وفق اللوائح والقوانين والضوابط التي سيتم إرسالها للملاك والنواخذة.

وستكون الانطلاقة من جزيرة دلما التاريخية، وصولاً إلى شاطئ المغيرة، في رحلة بحرية تراثية تمتد لأكثر من 68 ميلاً بحرياً بما يعادل 125 كيلومتراً، تحاكي مسارات الإبحار القديمة التي ارتبطت بالتاريخ البحري لأهل الإمارات.

ويخوض المحمل «حشيم 199» لمالكه الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، وبقيادة النوخذة حسن عبد الله محمد المرزوقي السباق وهو حاملاً للقب في النسخة الأخيرة.

ويكتسب المهرجان أهميته كونه احتفالية بتراث الأجداد والآباء، كما أنه يبرز القيم التي ارتبطت بحياة البحر، من خلال مشاركة نخبة النواخذة والبحارة من مختلف الأجيال، وسط تجهيزات تنظيمية متكاملة تضمن أعلى معايير السلامة.