الإمارات تحصد 11 ميدالية وتحقق 5 أرقام قياسية في البطولة العربية للسباحة

اختتم منتخب الإمارات للسباحة مشاركته في البطولة العربية الرابعة للألعاب المائية للأعمار السنية، التي تم تنظيمها في مدينة الدار البيضاء بالمغرب، بحصيلة 11 ميدالية «5 ذهبيات، و5 فضيات، وبرونزية واحدة»، إلى جانب تسجيل 5 أرقام قياسية جديدة، لتعزز مكانة السباحة الإماراتية على الساحة العربية.

وتألق سباح منتخب الإمارات رحيم طلبة «فئة 17-18 سنة» بحصد ثلاث ذهبيات في سباقات 800 متر حرة بزمن 8:10.86 دقائق «الرقم السابق 8:20.611»، و400 متر حرة بزمن 3:56.04 دقائق «الرقم السابق 3:58.57»، و1500 متر حرة بزمن 15:47.42 دقيقة «الرقم السابق 16:07.37»، إضافة إلى فضية 200 متر حرة، مسجلاً ثلاثة أرقام قياسية في المسافات الطويلة والمتوسطة.

كما برز السباح حسين شوقي بحصوله على ذهبيتي 50 متر فراشة بزمن 24.62 ثانية «الرقم السابق 25.14» و50 متراً حرة بزمن 22.88 ثانية «الرقم السابق 23.30»، إضافة إلى فضية 100 متر فراشة، ليضيف رقمين قياسيين جديدين إلى سجل المنتخب.

وعلى صعيد الفتيات، نجحت السبّاحة إدورا أوبارا في التتويج ببرونزية 100 متر حرة، وفضيتين في 50 متراً حرة و100 متر فراشة، مؤكدة حضورها القوي في المنافسات. كما أحرز المنتخب فضية سباق التتابع 4×100 متر حرة مختلط، لتكتمل حصيلة الإنجازات الإماراتية في البطولة.