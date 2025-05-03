راشد بن حمدان يتوج «زلزال 25» بطلاً لسباق «القفال 34»

بدعم ورعاية كريمة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، توّج الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، رئيس نادي النصر الثقافي الرياضي، طاقم السفينة «زلزال 25» لمالكها الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، بقيادة النوخذة مروان عبدالله المرزوقي بطلاً لسباق النسخة الرابعة والثلاثين من سباق القفال السنوي للمسافة الطويلة المخصص للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً، من جزيرة صير بونعير حتى شاطئ جميرا بدبي لمسافة تزيد على 50 ميلاً.

وحقق السباق، الذي ينظمه سنوياً نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، نجاحاً فنياً وتنظيمياً بمشاركة 118 سفينة، وجاء حافلاً بالإثارة والتنافس القوي خاصة في الميل الأخير.

قبل أن يحسمه طاقم السفينة «زلزال 25» بفضل خبرة النوخذة مروان المرزوقي الذي نجح في تحقيق اللقب للمرة الرابعة بعد سنوات 2010 و 2016 و2018، وجاءت في المركز الثاني السفينة «الأريام 279» لمالكها النوخذة أحمد سالم الحمادي، وحلت السفينة «الطف 9» لمالكها محمد راشد الرميثي بقيادة النوخذة يوسف أحمد الحمادي في المركز الثالث.

وحصل على المركز الرابع طاقم السفينة «غازي 103» لمالكها سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، وبقيادة النوخذة أحمد سعيد الرميثي، بينما جاءت في المركز الخامس السفينة «شاهين 57» لمالكها حمدان سعيد جابر وبقيادة النوخذة خليفة عابد المري.

وشهد الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، رئيس نادي حتا الثقافي الرياضي انطلاقة السباق قبالة جزيرة صير بونعير في أجواء حماسية ومشهد رائع يجسد احتفاء أهل الإمارات بماضي الآباء والأجداد عند العودة من رحلات الغوص.

حضر المنافسات وتتويج الفائزين، سعيد محمد حارب الفلاحي الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، وسيف جمعة السويدي نائب رئيس مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، وأعضاء مجلس الإدارة كل من خالد بن دسمال وخالد البلوشي.

ومحمد عبدالله حارب الفلاحي، والعميد الدكتور حسن سهيل السويدي مدير مركز شرطة الموانئ في دبي، وأحمد إبراهيم محمد المدير التنفيذي لنادي الفجيرة، وأحمد الشرياني أمين عام اتحاد الرياضات البحرية، ومحمد العبيدلي أمين عام اتحاد الشراع والتجديف الحديث.

بدأت مراسم تتويج الفائزين بتكريم أبطال المرحلة الأولى عند نقطة العبور في جزيرة القمر التي أسفرت نتائجها عن فوز السفينة «الأريام 279» بالمركز الأول، وجاءت السفينة «الطف 9» ثانياً و«زلزال 25» ثالثاً و«شاهين» رابعاً و«مقصص 73» خامساً، قبل أن ينقلب الترتيب في الميل الأخير لمصلحة «زلزال 25» ويعانق الناموس عند خط النهاية.

وقام الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم بتسليم أطقم السفن الحاصلة على المراكز الأولى دروع العبور في المرحلة الأولى، كما سلم أصحاب المراكز الخمسة الأولى في السباق نواخذة وملاك السفن «زلزال 25» البطل، و«الأريام 279» الوصيف، و«الطف 9» الثالث، و«غازي 103» الرابع، و«شاهين 57» الخامس.

وحرص الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم على تهنئة اللجنة العليا المنظمة بنجاح الحدث، مشيداً بمستوى المشاركة الكبيرة التي تعكس التطور المستمر والعمل المتصل في تحقيق رسالة السباق والتمسك بإرث الآباء والأجداد.

كما هنأ الفائزين بالمراكز الأولى بالتفوق والنجاح في سباق النسخة الرابعة والثلاثين، كما زار أجنحة التراث البحري التي تضم ركن الحرفيين ومهارات فلق المحار وصناعة «الليخ» و«الورابة» و«الديين»، وغيرها من العادات التراثية الأصيلة لأهلنا في الماضي.

من جهة أخرى، رفع رئيس وأعضاء اللجنة العليا المنظمة لسباق القفال الرابع والثلاثين الشكر الجزيل لراعي السباق سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، على دعمه المستمر لهذا الحدث السنوي الذي يحتفي بأهل البحر.

ووجه سيف جمعة السويدي نائب رئيس نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، الشكر الجزيل إلى الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، والشيخ سعيد بن حمدان بن راشد آل مكتوم على حضورهما الحدث ومتابعتهما لمراحل السباق الكبير، الأمر الذي شكل دافعاً للمشاركين من ملاك ونواخذة وبحارة في رسم لوحة زاهية وفريدة.

كما قدم سيف جمعة السويدي الشكر الجزيل لشركاء النجاح من الدوائر والهيئات الحكومية والمؤسسات الوطنية التي أسهمت في إنجاح النسخة الرابعة والثلاثين من عرس سباق القفال وتأمين وصول السفن بسلام إلى خط النهاية، وذلك في كلمته خلال الحفل الرسمي لتتويج الأبطال في قرية القفال بشاطئ أم سقيم، والتي شكر فيها أيضاً كل المشاركين.

وأهدى مروان عبد الله المرزوقي نوخذة السفينة «زلزال 25» الفوز بلقب النسخة الرابعة والثلاثين من سباق القفال لمالكها الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان على دعمه المتواصل وتشجيعه المستمر للفريق، الأمر الذي أسهم في التميز وتحقيق النجاح تلو الآخر.

وقال مروان المرزوقي شهدنا في النسخة الحالية تنافساً مختلفاً أظهر خلاله النواخذة والبحارة تنافساً شرساً ظهر في السرعات الكبيرة واختيار المسار المناسب للوصول إلى الصدارة، والتي كانت في النهاية من نصيب طاقم «زلزال 25».

موضحاً أنه لم يساوره القلق في الوصول أولاً إلى خط النهاية، خاصة بعد عبور نقطة العبور الأولى قبالة جزيرة القمر، حيث تقدم رويداً رويداً رغم مطاردة المنافسين، وبالفعل نجح في تحقيق الهدف في النهاية، مهنئاً جميع المشاركين على نجاح السباق والوصول بأمان إلى خط النهاية.

وكان طاقم السفينة «زلزال 25» قد احتاج إلى أربع ساعات و55 دقيقة من أجل الوصول إلى خط النهاية وعكس هذا الرقم السرعات العالية التي سجلتها السفن المشاركة في النسخة 34، والتي قطعت مسافة تزيد على 50 ميلاً بحرياً بين جزيرة صير بونعير مكان البداية وشاطئ دبي.

وقادت حنكة وخبرات اللجنة العليا المنظمة لسباق «القفال 34»، برئاسة أحمد سعيد بن مسحار إلى النجاح الفني والتنظيمي الكبير الذي تحقق في الحدث.

حيث تعاملت اللجنة مع المعطيات والظروف باقتدار خاصة تحدي حالة البحر وسرعات الرياح ليجد قرار اختيار الموعد كل تقدير وثناء من قبل المشاركين والمتابعين، ما أسهم في السيطرة على «سنيار» السفن ووصولها بأمن وسلامة إلى شواطئ دبي.

45 منقذاً بينهم 9 عناصر نسائية

وفر مركز شرطة الموانئ في شرطة دبي 45 منقذاً، بينهم 9 من العناصر النسائية، لتعزيز الاستجابة السريعة للحالات الطارئة والإنقاذ، في سباق القفال الـ 34 للمسافات الطويلة، المخصص للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً، الذي انطلق أمس، برعاية ودعم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي.

وأكد العقيد علي عبدالله النقبي، نائب مدير مركز شرطة الموانئ بالوكالة، مشرف القيادة والسيطرة في السباق، على جاهزية فريق الإنقاذ البحري في التعامل مع أي حالة طارئة.

مشيراً إلى أن المركز يعزز من تواجد فرقه الميدانية التخصصية في تأمين خط سير السباق، وتولي مهام القيادة والسيطرة طوال مجرى السباق والتنسيق مع الوحدات التنظيمية.

مشيراً إلى أن 9 من المُنقذات يشاركن للمرة الأولى في خطة الإنقاذ الطارئة التي وضعها المركز، وذلك ضمن الرؤية المستقبلية الهادفة إلى تمكين العنصر النسائي في مجالات قيادة الزوارق البحرية والغوص والبحث والإنقاذ، بالإضافة إلى تأمين خدمات البحث والإنقاذ في السباقات والفعاليات والأنشطة البحرية.