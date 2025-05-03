انطلاق بطولة المغيرة الكبرى لصيد الكنعد للسيدات

انطلقت أمس بطولة المغيرة الكبرى لصيد الكنعد للسيدات 2025، تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة وتنظمه هيئة أبوظبي للتراث، ومجلس أبوظبي الرياضي، ونادي أبوظبي للرياضات البحرية، بمشاركة 105 متنافسات من 12 جنسية.

وانطلقت البطولة من ثلاث محطات رئيسة ضمّت 64 صيادة من أبوظبي، و18 من المرفأ، و23 من جزيرة دلما، وسط أجواء تنافسية تسلط الضوء على تنامي مشاركة المرأة في الرياضات البحرية. حضر انطلاق البطولة عدد من المسؤولين والممثلين عن الجهات المنظمة، إلى جانب شخصيات من القطاعين البيئي والإعلامي.

تجسّد البطولة توجهات دولة الإمارات لدعم تمكين المرأة وتعزيز حضورها في مختلف المجالات، بما في ذلك الرياضات التراثية والبحرية، من خلال توفير بيئة تنافسية عادلة تتيح لها إبراز قدراتها.

وأكد عبيد خلفان المزروعي، رئيس اللجنة المنظمة، أن البطولة تترجم رؤية القيادة الرشيدة لتمكين المرأة، مشيداً بالإقبال الكبير والمستوى الاحترافي للمشارِكات وثمّن دعم سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان لمثل هذه المبادرات.

جوائز

تُعد البطولة إحدى محطات بطولات أبوظبي الكبرى لصيد الكنعد للموسم 2024 – 2025، بإجمالي جوائز يتجاوز 800 ألف درهم وتنال الفائزة بالمركز الأول 150 ألف درهم، والثانية 100 ألف درهم، والثالثة 50 ألف درهم.