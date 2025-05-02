راشد بن حمدان يتوج «زلزال 25» بطلاً لسباق القفال الـ 34

السفينة «الأريام 279» في المركز الثاني و«الطف 9» الثالث





بدعم ورعاية كريمة من سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، توج الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، رئيس نادي النصر، طاقم السفينة «زلزال 25» لمالكها الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، وبقيادة النوخذة مروان عبدالله المرزوقي بطلاً لسباق النسخة الرابعة والثلاثين من سباق القفال السنوي للمسافة الطويلة من جزيرة صير بونعير وحتى شواطئ دبي.

وحقق السباق الكبير المخصص للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً والذي نظمه بنجاح نادي دبي الدولي للرياضات البحرية نجاحاً فنياً وتنظيمياً بمشاركة 118 سفينة أبحرت صباحاً من جزيرة صير بونعير وحتى شواطئ دبي لمسافة تزيد على 50 ميلاً بحرياً في مشهد يجسد احتفاء أهل الإمارات بماضي الآباء والأجداد عند العودة من رحلات الغوص.

وتابع السباق الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، رئيس نادي حتا الثقافي الرياضي، وحضر المنافسات وتتويج الفائزين سعيد محمد حارب الفلاحي الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، وسيف جمعة السويدي نائب رئيس مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، وأعضاء مجلس الإدارة خالد بن دسمال، وخالد البلوشي، ومحمد عبدالله حارب الفلاحي، إضافة إلى العميد الدكتور حسن سهيل مدير مركز شرطة الموانئ، وأحمد إبراهيم محمد المدير التنفيذي لنادي الفجيرة، وأحمد الشرياني أمين عام اتحاد الرياضات البحرية، ومحمد العبيدلي أمين عام اتحاد الشراع والتجديف الحديث.

لقب

وعانق طاقم السفينة «زلزال 25» اللقب الغالي للمرة الرابعة في تاريخ الحدث بعد فوزه بالناموس 3 مرات أعوام 2010 و2016 و2018 وذلك بعد تفوقه في المراحل الحاسمة على منافسيه على الصدارة السفينة «الأريام 279» لمالكها النوخذة أحمد سالم الحمادي التي حلت ثانياً، والسفينة «الطف 9» لمالكها محمد راشد الرميثي وبقيادة النوخذة يوسف أحمد الحمادي التي أحرزت المركز الثالث، وحل في المركز الرابع طاقم السفينة «غازي 103» لمالكها سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وبقيادة النوخذة أحمد سعيد الرميثي، بينما نال المركز الخامس السفينة «شاهين 57» لمالكها حمدان سعيد جابر وبقيادة النوخذة خليفة عابد المري.

وكانت المرحلة الأولى عند نقطة العبور في جزيرة القمر قد شهدت تصدر السفينة «الأريام 279» التي وصلت أولاً ثم السفينة «الطف 9» ثانياً، و«زلزال 25» ثالثاً، و«شاهين» رابعاً، و«مقصص 73» خامساً، لتنقلب الأمور بعدها ويظهر طاقم زلزال 25» معدنه ليحل أولاً ويعانق الناموس عند خط النهاية.

تتويج

وقام الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، بتسليم أطقم السفن الحاصلة على المراكز الأولى دروع العبور في المرحلة الأولى، كما سلم أصحاب المراكز الخمسة الأولى في السباق نواخذة وملاك السفن «زلزال 25» البطل و«الأريام 279» الوصيف و«الطف 9» الثالث، و«غازي 103» الرابع، و«شاهين 57» الخامس.

كما حرص الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم على تهنئة اللجنة العليا المنظمة بنجاح الحدث، مشيداً بمستوى المشاركة الكبيرة التي تعكس التطور المستمر والعمل المتصل في تحقيق رسالة السباق والتمسك بإرث الآباء والأجداد، كما هنأ الفائزين بالمراكز الأولى بالتفوق والنجاح في سباق النسخة الرابعة والثلاثين.

شكر

من جانبهم، رفع رئيس وأعضاء اللجنة العليا المنظمة لسباق القفال الرابع والثلاثين الشكر الجزيل إلى راعي السباق سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي،

ووجه سيف جمعة السويدي نائب رئيس نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، الشكر الجزيل إلى الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، والشيخ سعيد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، على حضورهما الحدث ومتابعتهما لمراحل السباق الكبير، الأمر الذي شكل دافعاً للمشاركين من ملاك ونواخذة وبحارة في رسم لوحة زاهية وفريدة.

كما قدم سيف جمعة السويدي نائب الشكر الجزيل، لشركاء النجاح من الدوائر والهيئات الحكومية والمؤسسات الوطنية التي أسهمت في إنجاح النسخة الرابعة والثلاثين من عرس سباق القفال، وتأمين وصول السفن بسلام إلى خط النهاية، وذلك ضمن كلمته خلال الحفل الرسمي لتتويج الأبطال في قرية القفال بشاطئ أم سقيم، والتي شكر فيها أيضاً كل المشاركين.

فوز

من جهته، أهدى مروان عبد الله المرزوقي نوخذة السفينة «زلزال 25» الفوز بلقب النسخة الرابعة والثلاثين من سباق القفال لمالكها الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان على دعمه المتواصل وتشجيعه المستمر للفريق، الأمر الذي أسهم في التميز وتحقيق النجاح تلو الآخر.



وقال مروان المرزوقي شهدنا في النسخة الحالية تنافسات مختلفاً أظهر خلاله النواخذة والبحارة تنافساً شرساً ظهر في السرعات الكبيرة واختيار المسار المناسب للوصول إلى الصدارة، والتي كانت في النهاية من نصيب طاقم زلزال 25»، مضيفاً، أنه لم يساوره القلق في الوصول أولاً إلى خط النهاية، خاصة بعد عبور نقطة العبور الأولى قبالة جزيرة القمر، حيث تقدم رويداً رويداً رغم مطاردة المنافسين، وبالفعل نجح في تحقيق الهدف في النهاية، مهنئاً جميع المشاركين على نجاح السباق والوصول بأمان إلى خط النهاية.

وكان طاقم السفينة «زلزال 25» قد احتاج إلى أربع ساعات و55 دقيقة من أجل الوصول إلى خط النهاية وعكس هذا الرقم السرعات العالية التي سجلتها السفن المشاركة في النسخة 34 والتي قطعت مسافة تزيد على 50 ميلاً بحرياً بين جزيرة صير بونعير مكان البداية وشاطئ دبي، وقادت حنكة وخبرات اللجنة العليا المنظمة لسباق القفال الـ 34 برئاسة أحمد سعيد بن مسحار إلى النجاح الفني والتنظيمي الكبير، الذي تحقق في الحدث، حيث تعاملت اللجنة مع المعطيات والظروف باقتدار، خاصة تحدي حالة البحر وسرعات الرياح ليجد قرار اختيار الموعد كل تقدير وثناء من قبل المشاركين والمتابعين، ما أسهم في السيطرة على «سنيار» السفن ووصولها بأمن وسلامة إلى شواطئ دبي.

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نتائج السباق:

1- زلزال 25

2- الأريام 279

3- الطف 9

4- غازي 103

5- شاهين 57

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أوائل المرحلة الأولى:

1- الأريام 279

2- الطف 9

3- زلزال 25

4- شاهين 57

5- مقصص 73

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السجل

1991: العوير 47 «43 قدماً»

1992: فارس 46 «43 قدماً»

1993: منصور 36 «43 قدماً»

1993: الأزيب 22 «60 قدماً»

1994: براق 30 «60 قدماً»

1995: براق 30 «60 قدماً»

1996: سردال 83 «60 قدماً»

1997: سردال 83 «60 قدماً»

1998: الجيون 17 «60 قدماً»

1999: داس 45 «60 قدماً»

2000: الرائد 92 «60 قدماً»

2001: براق 30 «60 قدماً»

2002: براق 30 «60 قدماً»

2003: الزير 16 «60 قدماً»

2004: غازي 103 «60 قدماً»

2005: الزير 16 «60 قدماً»

2006: غازي 103«60 قدماً»

2007: أطلس 12 «60 قدماً»

2008: الزير 16 «60 قدماً»

2009: القفاي 4 «60 قدماً»

2010: زلزال 25 «60 قدماً»

2011: دلما مارين 16 «60 قدماً»

2012: الساحل 31 «60 قدماً»

2013: غازي 103 «60 قدماً»

2014: براق 33 «60 قدماً»

2015: غازي 103 «60 قدماً»

2016: زلزال 25 «60 قدماً»

2017: زلزال 25 «60 قدماً»

2018: غازي 103 «60 قدماً»

2019: الشقي 96 «60 قدماً»

2021: نمران 211 «60 قدماً»

2022: حشيم 199 «60 قدماً»

2023: نمران 211 «60 قدماً»

2024: حشيم 199 «60 قدماً»

2025: زلزال 25 «60 قدماً»