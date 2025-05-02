«زلزال 25» بطلاً لسباق «القفال 34»

تُوِّج طاقم السفينة «زلزال 25»، لمالكها الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، وبقيادة النوخذة مروان المرزوقي، بلقب النسخة الـ34 من سباق «القفال» للمسافات الطويلة والمخصص للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً، والذي أقيم اليوم الجمعة.

وحققت النسخة الرابعة والثلاثون من سباق القفال، الذي أسسه عام 1991 المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نجاحاً كبيراً بمشاركة 118 سفينة، تجمعت منذ الصباح الباكر قبالة جزيرة صير بونعير، وانتظر المتسابقون شارة الانطلاق التي أُعطيت لهم في الساعة الثامنة و20 دقيقة، وانطلقت معها الأهازيج على وقع الموج الأزرق الهادئ، واستمر التنافس في أجواء حماسية لأكثر من 5 ساعات قبل أن تحط السفن رحالها على شواطئ دبي الجميلة.