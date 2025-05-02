"زلزال 25" بطلا لسباق" القفال 34 "

توّج طاقم السفينة «زلزال 25»، لمالكها الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، وبقيادة النوخذة مروان المرزوقي، بلقب النسخة الـ34 من سباق "القفال"، للمسافات الطويلة والمخصص للسفن الشراعية المحلية 60 قدما، الذي أقيم اليوم الجمعة.

وجاء في المركز الثاني طاقم السفينة "الأريام 279" لمالكها ونوخذتها أحمد سالم الحمادي

وحلت السفينة "الطف 9" التي يملكها محمد راشد الرميثي ويقودها النوخذة يوسف الحمادي في المركز الثالث.

ويبلغ مجموع جوائز السباق 12 مليون درهم موزعة للمشاركين حسب المراكز.

وحققت النسخة الرابعة والثلاثون من سباق القفال، الذي أسسه عام 1991 المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نجاحاً كبيراً، بمشاركة 118 سفينة، تجمعت منذ الصباح الباكر قبالة جزيرة صير بونعير، وانتظر المتسابقون شارة الانطلاق التي اعطيت لهم على الساعة الثامنة و 20 دقيقة، وانطلقت معها الاهازيج على وقع الموج الازرق الهادئ، واستمر التنافس في أجواء حماسية لأكثر من 5 ساعات قبل ان تحط السفن رحالها على شواطئ دبي الجميلة.