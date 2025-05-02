«القفال» يروي قصة الملحمة الرابعة والثلاثين اليوم

بدعم ورعاية كريمة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، ينطلق صباح اليوم من جزيرة صير بونعير، سباق القفال السنوي للمسافة الطويلة، والمخصص للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً.

ويحتفل السباق، الذي ينظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية في عام المجتمع، ومع ختام فعاليات الموسم 2024 - 2025، بمرور 34 عاماً على انطلاقه عام 1991، ترجمة لرؤى مؤسس السباق، المغفور له، الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، رحمه الله، حيث أصبح كرنفالاً سنوياً، تُحيي فيه ذاكرة الوطن، وماضي الآباء والأجداد أيام رحلات الغوص.

ويجمع السباق الكبير اليوم 118 سفينة، على متنها أكثر من 2500 بحار، سيتنافسون جميعهم لنيل (ناموس) السباق، مع رفع العلم الأخضر، وإعطاء إشارة البداية قبالة جزيرة صير بونعير، لينطلق السباق نحو خط النهاية في شواطئ جميرا، مروراً بنقطة عبور المرحلة الأولى قبالة جزيرة القمر، لمسافة تزيد على 50 ميلاً بحرياً.

وأكملت اللجنة العليا المنظمة للسباق، برئاسة أحمد سعيد بن مسحار رئيس مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، كافة الترتيبات لإنجاح التظاهرة، بالتنسيق مع شركاء النجاح من الدوائر والهيئات الحكومية والمؤسسات الوطنية.

حيث وصلت قافلة النادي مبكراً إلى مكان الانطلاقة، واستقبلت طلائع السفن المشاركة في السباق، وأنجزت كافة إجراءات المشاركة عبر الفحص الفني وفحص السلامة.

جاهزية

وقال محمد عبدالله حارب الفلاحي المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية، عضو اللجنة العليا المنظمة للسباق، إن جميع اللجان المعاونة والفرعية، وصلت إلى جزيرة صير بونعير، في انتظار بداية السباق.

مؤكداً أن الجميع في قمة الحماس لخوض التحدي الخاص والصعب على لقب النسخة الرابعة والثلاثين، وقد ظهر ذلك في الإقبال على المشاركة في التسجيل للسباق، والذي اكتمل بمشاركة 118 سفينة، ستبحر بإذن الله.

وتابع محمد عبدالله حارب الفلاحي، قائلاً: إن اللجنة العليا المنظمة، تراقب كافة التقارير الخاصة بحالة البحر، وسرعات الرياح، والتي سيبنى على ضوئها تحديد موعد الانطلاقة، مشيراً إلى أنهم يهمهم في المقام الأول سلامة وأمن المشاركين في جميع مراحل السباق، الذي تزيد مسافته على 50 ميلاً بحرياً.

وأعرب المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية، عن أمنياته بالتوفيق للجميع، كمنظمين في توفر العوامل المساعدة، وتوفير كل التسهيلات لوصول المشاركين بسلام إلى خط النهاية، وكذلك المشاركين من نواخذة وملاك وبحارة، في تقديم عطاء جميل، ومشهد يؤكد مدى ارتباط أبناء الدولة بالموروث الشعبي.

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ويعد الفوز بلقب السباق، هدفاً لجميع السفن المشاركة، التي تسعى دائماً لمعانقة (الناموس)، وتسجيل الاسم بأحرف ذهبية في سجل السباق العريق، الذي شهد على مدار 33 نسخة، منذ تأسيسه عام 1991، بروز 19 بطلاً، ففي النسخة الأولى فاز القارب العوير 47 (1991)، ثم القاربان فارس 46 (1992)، والأزيب 22 (1993).

وجاءت بعدها السفن منصور 36 (1993)، وبراق 30 (4 مرات، 1994 و1995 و2001 و2002)، وسردال 83 (مرتين 1996 و1997)، والجيون 17 (1998)، وداس 45 (1999)، والرائد 92 (2000)، والزير 16 (4 مرات، 2003 و2005 و2008 و2011).

وغازي 103 (5 مرات، 2004 و2006 و2013 و2015 و2018)، وأطلس 12 (2007)، والقفاي 4 (2009)، وزلزال 25 (3 مرات، 2010 و2016 و2017)، والساحل 31 (2012)، وبراق 33 (2014)، والشقي 96 (2019)، ونمران 211 (مرتين، 2021 و2023)، وحامل اللقب العام الماضي، السفينة حشيم 199 (مرتين، 2022 و2024).

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ويحصل أصحاب المراكز الخمسة الأوائل في السباق على الجوائز المالية، إضافة إلى خمس سيارات مقدمة من اللجنة العليا المنظمة كالتالي، المركز الأول (سيارة جي إم سي يايكون إيه تي)، والمركز الثاني (شيفروليه تاهو إل إس)، والمركز الثالث (جي إم سي كانيون إيه تي 4 إكس)، والمركز الرابع (شيفروليه سيلفارادو كريو كاب إل تي)، والمركز الخامس (جي إم سي سيرا ريج كاب إس إل إي).

تغطية استثنائية من «دبي الرياضة»

يرافق السباق الكبير وكالمعتاد تغطية إعلامية كبيرة من مؤسسة دبي للإعلام عبر قنوات دبي الرياضية، التي ستقدم محتوى متميزاً خلال الحدث المرتقب من خلال ساعات البث المباشر عبر استوديو خاص وتغطية مباشرة من قلب الحدث في بحر الخليج العربي من بداية السباق في جزيرة صير بونعير وحتى خط النهاية في شواطئ دبي.

وأكمل فريق عمل قناة دبي بقيادة عبدالرحمن أمين مدير القنوات الرياضية، وحسن حبيب مدير قناة دبي الرياضية التجهيزات، حيث سافر الفريق الأول إلى جزيرة صير بونعير لتغطية مراحل السباق من قلب الحدث على متن الباخرة الشندغة بإشراف عبدالخالق الخميس .

ومحمد الكتبي مخرج السباق، فيما سيقوم الفريق الثاني بتغطية فعاليات قرية القفال في أم سقيم، ومتابعة السباق عبر استوديو خاص يديره الزميل أحمد جوكة بمشاركة الشاعر والنوخذة حميد بن ذيبان والباحثين جمعة بن ثالث وحميد الكميتي والنهام فهد آل علي.

لجنة تأمين الفعاليات جاهزة للحدث

أكدت لجنة تأمين الفعاليات في إمارة دبي جاهزيتها لتأمين فعاليات سباق القفال الـ 34 للمسافات الطويلة.

وقال اللواء عبدالله علي الغيثي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات، رئيس لجنة تأمين الفعاليات: «إن اللجنة أنهت استعداداتها لتأمين فعاليات الحدث، الذي سينطلق من جزيرة صير بونعير إلى شواطئ دبي، لمسافة تزيد على 50 ميلاً بحرياً.

مشيداً بجهود كل أعضاء لجنة تأمين الفعاليات، وجاهزية فرق عملهم على كل المستويات، للقيام بالمهام الأمنية والإجراءات الإدارية، التي تقع على عاتقهم».

حدث متطور

وختم اللواء الغيثي: إن سباق «القفال» يعتبر حدثاً تراثياً يتطور كل عام في ظل المشاركة القياسية والكبيرة، التي يحظى بها، وفي ظل الاهتمام المتواصل من مختلف شرائح المجتمع، التي تعكس مدى اهتمام كل أبناء الإمارات بإحياء الموروث الحضاري.

لذلك نولي في لجنة تأمين الفعاليات هذا الحدث اهتماماً خاصاً لإخراجه على أفضل وجه، بما يعكس سمعة إمارة دبي في تنظيم الفعاليات، وفق أعلى المستويات والمعايير، متمنياً التوفيق لكل المشاركين.

النواخذة: جاهزون للنسخة 34

أكد مروان عبدالله المرزوقي نوخذة السفينة زلزال 25، التي تملك 3 ألقاب في سجل السباق، وبطل الجولتين الثانية والثالثة من بطولة دبي هذا الموسم، أن سباق القفال يعد مدرسة متفردة صنعت أجيالاً توارثت حب الرياضات البحرية ومضت في المحافظة على الصور الجميلة لماضي الأباء والأجداد.

وأبدى أحمد راشد جمعة السويدي نوخذة السفينة أطلس 12 المتوجة بلقب القفال عام 2007 ومتصدر الترتيب العام لبطولة دبي في الموسم الحالي 2024 ـ 2025 برصيد 6 نقاط أن طاقم أطلس 12 عازم وبكل قوة على تحقيق أفضل النتائج في السباق، والمحافظة على حضوره المستمر في منصات التتويج في هذا المحفل وأيضاً الاستمرار في صدارة الترتيب العام لبطولة دبي لتكون الفرحة (فرحتين) مع الختام.

وأعلن حسن عبدالله المرزوقي نوخذة السفينة حشيم 199 (حامل اللقب) جاهزية طاقم السفينة لخوض التحدي وتكرار صورة التفوق في الموسمين 2022 و2024 مشيداً بدعم وتشجيع سمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، راعي الفريق.

قرية القفال تنتظر الفائزين

ينتظر أن يتم اليوم تكريم أصحاب المراكز الخمسة الأولى في سباق النسخة الرابعة والثلاثين داخل قاعة قرية القفال في أم سقيم بمجسمات البطولة وتسليمهم أيضاً مفاتيح السيارات، إضافة إلى تقديم دروع للسفن الخمسة الأولى الواصلة إلى نقطة عبور المرحلة الأولى عند جزيرة القمر.

كما سيتم تكريم شركاء النجاح ، والفائزين في مسابقات الألعاب التراثية التي نظمها مجلس الرياضيين بشرطة دبي.وتشهد قرية القفال 34 حركة صاخبة منذ الساعات الأولى لصباح اليوم.

حيث تضم العديد من الفعاليات التراثية المتنوعة من بينها أجنحة تراثية . كما تشارك هيئة الثقافة والفنون في دبي بجناح الشندغة والذي يحمل عبق التراث الجميل، ويعكس حب أهل الإمارات وشغفهم بإحياء ماضي الأباء والأجداد .

كما تقدم بلدية دبي دعمها للفعاليات في قرية القفال 34 عبر تزيين مدخل وواجهة القرية بطابع تراثي فريد بلمسات عمرانية أصيلة تعكس عبق الماضي في (الفرجان).

كما يصاحب اليوم مبادرات وفعاليات مجلس الرياضيين بشرطة دبي الذي يقدم بجناح السيارات الفارهة ومشاركة الدمية الشرطي (آمنة) ومشاركة الفرقة الموسيقية للشرطة.

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