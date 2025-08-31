7 ميداليات لسباحة الإمارات في البطولة العربية بالمغرب



واصل منتخب الإمارات للسباحة تألقه في البطولة العربية الرابعة للألعاب المائية للأعمار السنية، المقامة حالياً في مدينة الدار البيضاء المغربية، محققاً حصاداً قياسياً بلغ حتى الآن 7 ميداليات، بواقع 3 ذهبيات، و3 فضيات، وبرونزية واحدة، وتألق البطل حسين شوقي بحصد ذهبية سباق 50 متر فراشة تحت 18 سنة، إضافة إلى ذهبية سباق 50 متر حرة «فئة الشباب 17 ـ 18 سنة»، مسجلاً رقماً قياسياً جديداً للبطولة بزمن 22.88 ثانية في إنجاز يعكس تطور مستوى الأداء المتميز للسباحين الإماراتيين وقدرتهم على المنافسة في المحافل العربية والدولية.