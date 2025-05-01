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الرياضات المائية

القفال 34 موسماً من أهازيج البحر

برعاية ودعم حمدان بن محمد

البيان

5 سيارات لأصحاب المراكز الأولى

قررت اللجنة العليا المنظمة، واستمراراً لخططها لرفع مستوى المنافسة، تخصيص خمس سيارات لأصحاب المراكز الخمسة الأولى في السباق.

نظام التتبع

يمكن لعشاق الرياضات البحرية متابعة السباق عبر نظام التتبع بالأقمار الاصطناعية عبر تطبيق «تراك تراك» المتوفر في متاجر الأجهزة الذكية (ابل واندرويد على غوغل بلاي).

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لمشاهدة الملحق ..PDF 

https://media.albayan.ae/pdf/albayanAlgaffal%20supplemnt20250501.pdf