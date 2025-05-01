القفال 34 موسماً من أهازيج البحر

5 سيارات لأصحاب المراكز الأولى

قررت اللجنة العليا المنظمة، واستمراراً لخططها لرفع مستوى المنافسة، تخصيص خمس سيارات لأصحاب المراكز الخمسة الأولى في السباق.

نظام التتبع

يمكن لعشاق الرياضات البحرية متابعة السباق عبر نظام التتبع بالأقمار الاصطناعية عبر تطبيق «تراك تراك» المتوفر في متاجر الأجهزة الذكية (ابل واندرويد على غوغل بلاي).

اقرأ أيضاً:

القفال يحتفل بالنسخة 34 في «عام المجتمع»

حمدان بن راشد غرس بذور «الكرنفال العريق» 1991

4 جولات تشعل صراع صدارة السفن الشراعية 60 قدماً

فعاليات متنوعة للجمهور في قرية القفال الليلة

19 بطلاً في مسيرة القفال خلال 33 سباقاً

لمشاهدة الملحق ..PDF