ذاكرة القفال.. محطات حافلة بالنجاحات

2010 المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، طيب الله ثراه، خلال مجلس الفهيدي، الذي سبق انطلاقة النسخة العشرين عام 2010 مع نواخذة وملاك السفن الحاصلة على المراكز الأولى في سباق النسخة التاسعة عشرة عام 2009

2021 السفينة «نمران 211» تتجه نحو خط النهاية قبالة المعلم الحضاري الجميل في الواجهة البحرية لؤلؤة الخليج «عين دبي» في سباق النسخة رقم 30 الذي جرت أحداثه عام 2021.

1993 السفينة «منصور 36» تتقدم سنيار السفن الشراعية المحلية 60 قدماً المشاركة ليعانق التاريخ بطلاً متوجاً في النسخة الثالثة من سباق القفال عام 1993 والتي شهدت إقامة سباق مشترك للفئتين القوارب 43 قدماً والسفن 60 قدماً.

2008 الشيخ محمد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم يتوج أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في النسخة الثامنة عشرة نواخذة السفن «أطلس 12» «الأول» وغازي 103 «الثاني» والزير 16 «الثالث».

1991 جانب من منافسات سباق النسخة الأولى لسباق القفال عام 1991 ويظهر القارب أعلى الصورة «العوير 47» أول قارب يعانق ناموس السباق الكبير.

2012 أصدر بريد الإمارات بالتزامن مع النسخة 22 عام 2012 مجموعة من الطوابع التذكارية من فئتين «1 درهم و5 دراهم» بالإضافة إلى بطاقة تذكارية مميزة كمشاركة من المؤسسة في نشر الوعي عن هذه الرياضة البحرية التراثية.

2000 صورة جماعية للجنة العليا المنظمة للسباق والفائزين بعد انتهاء مراسم تتويج أبطال سباق النسخة العاشرة من سباق القفال يوم 25 مايو 2000 وقد حصل على المركز الأول السفينة «الرائد 92».