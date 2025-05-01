مبادرات «دبي البحري» تتجدد في 2024 ـ 2025

سجل نادي دبي الدولي للرياضات البحرية نجاحات جديدة ومبادرات رائدة في الموسم الرياضي 2024 ـ 2025 الذي يختتم الجمعة مع انطلاق عرس سباقات الموسم كرنفال «القفال 34». وأطلق النادي مع بداية عام 2025 التوجه والخطة الاستراتيجية الجديدة 2025 ـ 2027، التي تهدف إلى تعزيز مكانة دبي وجهة عالمية للرياضات البحرية، وتدعم الجهود المستمرة في المحافظة على الموروث الشعبي وتطوير الأنشطة والفعاليات المجتمعية ورعاية المواهب والفرق الرياضية والكوادر الوطنية للوصول إلى منصات التتويج العالمية.

وجاء اعتماد التوجه والخطة الاستراتيجية 2025 ـ 2027 في إطار رؤية النادي الجديدة «دبي النموذج التنافسي المستدام للرياضات البحرية» التي تهدف إلى الجمع بين الابتكار والاستدامة مع الحفاظ على التراث البحري الأصيل وتتضمن الأهداف الاستراتيجية خمس ركائز أساسية تسهم في تحقيق الريادة على المستوى المحلي والدولي، وهي توسيع نطاق الرياضات البحرية وإشهار وإضافة المزيد من المسابقات، واستدامة تنافسية الفرق، والاستدامة المالية بتطوير الاستثمارات، والريادة في الابتكار، وترسيخ الحوكمة والتطوير المؤسسي.

كما يؤكد التوجه الاستراتيجي التزام النادي بتطوير الرياضات البحرية، وتعزيز مكانته كمنارة تضخ الموروث الشعبي وإرث الآباء والأجداد والعمل على تحقيق الابتكار ونشر الألعاب والمسابقات وتحفيز المجتمع بما يعزز مكانة إمارة دبي كوجهة رياضية أولى على مستوى المنطقة والشرق الأوسط ويبرز الدور التاريخي الذي لعبه النادي الذي يعد من أوائل الأندية المتخصصة في هذا المجال

ومع إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، عام 2025 ليكون «عام المجتمع» تحت شعار «يداً بيد»، حرص مجلس إدارة النادي على تنفيذ مبادرات وطنية رائدة تعكس جهود الدولة في بناء مجتمع متماسك ومترابط، وتتوافق مع أهداف تعزيز المشاركة المجتمعية في الرياضة وبناء مجتمع صحي ونشط والذي يعمل مجلس إدارة النادي على تحقيقها من خلال رسم الخطط والبرامج والاستراتيجيات.

وفي إنجاز جديد يعكس التزامه بالمعايير العالمية والاستدامة، حصل نادي دبي الدولي للرياضات البحرية على شهادة آيزو 20121:2024 في إدارة الأحداث المستدامة، تأكيداً لريادته في تنظيم الفعاليات وفق أعلى معايير الاستدامة والمسؤولية البيئية، حيث يأتي هذا الإنجاز تتويجاً لجهود النادي في تطبيق أفضل الممارسات المستدامة ضمن فعالياته، بما يتماشى مع رؤية دبي الرامية إلى تعزيز التنمية المستدامة ودعم المبادرات البيئية.

وشارك النادي مؤخراً في فعالية «قوتنا.. كوكبنا» التي نظمها مركز شرطة الموانئ، بمناسبة اليوم العالمي للأرض وذلك في جزيرة أم حطب بالتزامن مع المناسبة السنوية التي يُحتفل بها في جميع أنحاء العالم في 22 أبريل من كل عام.

البيئة

وشارك النادي جمعية الصحفيين الإماراتية احتفالاتها باليوم العالمي للبيئة وزراعة شتلات الغاف في محيط مبناها الفخم في منطقة المحيصنة 2 بدبي، حيث شارك محمد عبدالله حارب الفلاحي عضو مجلس الإدارة والمدير التنفيذي في جلسة حوارية حول «البيئة» وتحدث عن مهام المجموعة الدولية للبيئة وحلول الطاقة البديلة التابعة للاتحاد الدولي للسباقات البحرية، كما شارك فريق فيكتوري مبادرة تشجير محمية المنتثر وذلك على هامش «أسبوع الشارقة للبطولات العالمية» 2024 تضامناً وانسجاماً مع البرنامج العالمي للتشجير الذي يتبناه الاتحاد الدولي للزوارق السريعة الفورمولا 1 حيث تم زراعة 100 شجرة.

أصحاب الهمم

وللمرة الأولى على مستوى العالم والمنطقة والشرق الأوسط نظم نادي دبي الدولي للرياضات البحرية البطولة الإقليمية للأولمبياد الخاص بالتعاون مع الأولمبياد الإماراتي واتحاد الإمارات للشراع بإشراف الأولمبياد الدولي في شواطئ جزر دبي في رياضة الشراع الحديث بمشاركة 7 منتخبات تقدمها منتخب الإمارات إلى جانب الأشقاء من البحرين والكويت وقطر والسعودية وسوريا والمغرب.

كما أسهم النادي في إنجاح مبادرة مجلس الرياضيين بالقيادة العامة لشرطة دبي، وتنظيم فعالية التجديف لأصحاب الهمم، بالتعاون مع القافلة الرياضية ضمن تحدي دبي للياقة 30×30 ومجلس تمكين أصحاب الهمم بشرطة دبي، وذلك على هامش سباق الجولة الأولى من بطولة دبي لقوارب التجديف المحلية 30 قدماً.

الجدير بالذكر، أن مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية يضم كلاً من: أحمد سعيد بن مسحار رئيساً للمجلس والأعضاء سيف جمعة السويدي نائب الرئيس، وخالد بن دسمال، وخالد البلوشي، ومحمد عبدالله حارب الفلاحي المدير التنفيذي.

بيت الخير

في إطار اتفاقية التعاون مع جمعية بيت الخير قدم النادي ريع ومجموع صيد أسماك بطولة دبي لصيد الأسماك «كنعد وسكل» التي نظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية ضمن روزنامة الموسم الرياضي البحري 2024 ـ 2025 إلى الجمعية لتوزيعها على المحتاجين في مبادرة تعكس روح التعاضد والتماسك بين شرائح المجتمع، حيث وصل مجموع أوزان الأسماك مع ختام منافسات البطولة إلى 804 كيلوغرامات.

بصمة عالمية

وعادت إثارة البطولات العالمية في رياضة الزوارق السريعة والتي ارتبطت تاريخياً مع شواطئ دبي التي شهدت عام 1992 تنظيم أول حدث من نوعه في الشرق الأوسط وآسيا وشمال أفريقيا، وذلك بعد غياب عامين لتزف لؤلؤة الخليج بطلاً جديداً هو زورق الفجيرة 96.

شركاء النجاح

مجلس دبي الرياضي، اتحاد الإمارات للرياضات البحرية، القيادة العامة لشرطة دبي، مركز شرطة الموانئ، الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، إدارة الفعاليات، مجلس الرياضيين، مؤسسة الموانئ الجمارك والمنطقة الحرة، الإدارة العامة للدفاع المدني، قيادة الحرس الوطني «السرب الرابع»، هيئة الطرق والمواصلات دبي، مؤسسة دبي للإعلام، قناة دبي الرياضية، جريدة البيان، هيئة الثقافة والفنون متحف الشندغة، بلدية دبي «إدارة الشواطئ العامة والقنوات المائية وإدارة التراث العمراني والآثار وإدارة الزراعة»، مؤسسة الإمارات، دائرة الاقتصاد والسياحة، سلطة دبي البحرية، القيادة العامة لشرطة الشارقة، هيئة البيئة والمحميات الطبيعية الشارقة، مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، هيئة تنمية المجتمع، في آي بي للخدمات الطبية، متحف السنيار البحري، في إتش آي للإعلانات، بلاتينوم لخدمات إدارة وإصلاح اليخوت.