ذهبية جديدة لسباحة الإمارات في «عربية المغرب»

حقق السباح رحيم طلبة إنجازاً جديداً للرياضة الإماراتية، بعدما توّج بالميدالية الذهبية في سباق 800 متر سباحة حرة، ضمن منافسات البطولة العربية الرابعة للألعاب المائية للأعمار السنية، المقامة حالياً في المملكة المغربية، ليمنح المنتخب الوطني ذهبية ثمينة، ويواصل حضوره المميز في المنافسات.

فيما أضافت أداوريمان أوبارا، الميدالية البرونزية في سباق 100 متر حرة، ليرتفع بذلك رصيد منتخب الإمارات إلى 5 ميداليات، بواقع ذهبيتين وفضيتين وبرونزية، في إنجاز يعكس تألق السباحة الإماراتية على الساحة العربية.

ويشارك المنتخب الوطني ببعثة تضم 10 سباحين وسباحات، وهم حسين محمد شوكي، بطي المنصوري، عيسى الحتاوي، رحيم طلبة، علي الشريف، غانم السريدي، حمد العلي، حمد الشحي، أداوريمان أوبارا، وميرة الشحي، وتحت إشراف الجهازين الفني والإداري، وسط طموحات كبيرة بحصد المزيد من الميداليات وتعزيز مكانة السباحة الإماراتية ورفع علم الدولة عالياً في هذا المحفل العربي.