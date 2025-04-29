ختام بطولة الإمارات للتزلج على الماء

اختتمت مساء أول من أمس منافسات بطولة الإمارات للتزلج على الماء والتي أقيمت على مدار ثلاثة أيام، بتنظيم نادي أبوظبي للرياضات البحرية، وبمشاركة 70 متسابقاً يمثلون 12 جنسية مختلفة، تنافسوا في 14 فئة متنوعة.

وشهدت البطولة منافسات قوية في مختلف الفئات، حيث حققت آنا تسيبوفا المركز الأول في فئة الهواة سيدات ويك سيرف، وفي فئة الهواة رجال ويك سيرف، أحرز زوسيما جالنسكي المركز الأول، وفي فئة رجال سكيم ويك سيرف، توج فولودامير منوهيليتي بالمركز الأول، أما في فئة تحت 14 سنة، فقد فاز بالمركز الأول آنتوني أفدوس، وتمكنت باربرا جراوكسكا من حصد المركز الأول في فئة سيدات مبتدئات ويك بورد.

شهد حفل الختام تكريم الفائزين حضور كل من ماجد عبد الله المهيري نائب رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية، وعلي رضا نائب رئيس الاتحاد الدولي للتزلج على الماء والويكبورد، وناصر الظاهري مدير إدارة الرياضات البحرية بالإنابة في نادي أبوظبي للرياضات البحرية.