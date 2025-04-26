«بطولة الحمرية الدولية للشراع» تنطلق اليوم

ينظم نادي الحمرية الثقافي الرياضي، اليوم وغداً، «بطولة الحمرية الدولية للشراع»، كما يحتضن أول بطولة عالمية «فيجتال» للشراع الحديث، التي أطلقها اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث، ضمن استضافة النادي للجولة الثالثة من بطولة بطل الإمارات للإبحار الشراعي.

ويشارك في «دولية الشراع» مجموعة من المنتخبات، منها، السعودية وعمان والكويت وإيران، علماً بأن البطولات الثلاث، ستقام في مقر تدريب فريق الحمرية للشراع الحديث.

وأكد حميد الشامسي، رئيس مجلس إدارة نادي الحمرية، أهمية البطولة الدولية في تطوير مستوى لاعبي أندية الدولة، من خلال الاحتكاك والمنافسة مع آخرين دوليين.

وتوجه بالشكر إلى اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث، برئاسة الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان، على اختيار نادي الحمرية، لاحتضان أول بطولة عالمية «فيجتال»، مشيراً إلى أن البطولة تعكس ريادة الإمارات في هذه الرياضات.