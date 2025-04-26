انطلاق منافسات بطولة ياس الكبرى لصيد الكنعد 2025

انطلقت، صباح أمس، منافسات بطولة ياس الكبرى لصيد الكنعد 2025، التي تقام برعاية الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، رئيس اتحاد الإمارات للرياضات البحرية، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية.

وتستمر فعالياتها حتى الغد، وسط مشاركة واسعة من محترفي وهواة الصيد البحري المحليين والدوليين. وتنظم البطولة كل من هيئة أبوظبي للتراث ومجلس أبوظبي الرياضي ونادي أبوظبي للرياضات البحرية.

حيث تعد الجولة الثالثة من سلسلة بطولات إمارة أبوظبي الكبرى لصيد الكنعد، التي انطلقت مطلع العام الجاري، وتشهد البطولة مشاركة أكثر من 1750 صياداً.

وأعرب الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة عن اعتزازه بالمشاركة الواسعة والتفاعل الكبير من قبل الصيادين من مختلف الجنسيات، حيث بلغ عدد الجنسيات المشاركة 17 جنسية، من بينها مصر، جزر القمر، المغرب، قطر، الهند، الولايات المتحدة، عُمان، البرازيل، مقدونيا، إثيوبيا، سوريا، السعودية، أيرلندا، الفلبين، اليمن، أوزبكستان، وفلسطين، يمثلون 27 قارباً من أصل القوارب المشاركة البالغ عددها 375 قارباً.

نجاح باهر

وقال الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان: «إن انطلاق بطولة ياس الكبرى لصيد الكنعد يمثل امتداداً للنجاح الباهر الذي حققته البطولة في جولتيها الأولى والثانية، ويجسد التنامي المتواصل في الإقبال على رياضة صيد الكنعد كأحد أبرز الأنشطة البحرية التراثية في دولة الإمارات.

إن هذه البطولة لا تسهم فقط في الحفاظ على الموروث البحري، بل تعزز أيضاً من حضور أبوظبي كوجهة رياضية بحرية رائدة إقليمياً وعالمياً». وأضاف الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة: «فخورون برؤية هذا التنوع الكبير في الجنسيات المشاركة.

والذي يعكس مكانة أبوظبي كمركز جذب لمحبي الرياضات البحرية من مختلف دول العالم. ونتطلع إلى مواصلة تطوير هذا النوع من الرياضات البحرية، بما يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة في دعم التراث البحري والأنشطة المجتمعية الهادفة».

وأشار الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة إلى أن البطولة تأتي انسجاماً مع مبادرة «عام المجتمع 2025»، إذ نسعى من خلالها إلى تعزيز روح التلاحم المجتمعي، ودعم المبادرات التي تجمع أفراد المجتمع على أرضية راسخة من التراث والهوية الوطنية.