سباق القفال الـ34 الجمعة المقبل

استقرت اللجنة العليا المنظمة للنسخة الرابعة والثلاثين من سباق القفال للمسافات الطويلة، من جزيرة صير بونعير وحتى شواطئ دبي، والمخصص للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً، على يوم الجمعة المقبل ليكون موعداً لانطلاق السباق الكبير والمرتقب.

ويقام الحدث الكبير برعاية ودعم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وينظمه سنوياً نادي دبي الدولي للرياضات البحرية منذ عام 1991، ترجمة لرؤية مؤسسه المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، طيب الله ثراه.

وظلت اللجنة العليا المنظمة برئاسة أحمد سعيد بن مسحار، والأعضاء سيف جمعة السويدي، نائب رئيس اللجنة وخالد خميس بن دسمال وخالد علي البلوشي ومحمد عبدالله حارب الفلاحي، تتابع مع الإدارات والأقسام المختلفة في النادي كافة التطورات المتعلقة بحالة البحر وتقارير الأرصاد الجوية، من أجل إقامة الحدث في أفضل الظروف.

في الاثناء، شهدت عمليات التسجيل للمشاركة في السباق، والتي خصصت لها اللجنة العليا المنظمة بوابة إلكترونية لتسهيل مهمة التسجيل واستخراج كافة الأوذونات والاطلاع على اللائحة الفنية والتعليمات، إقبالاً كبيراً في منذ اليوم الأول لفتح باب التسجيل للمشاركة، ويتوقع أن يتجاوز عدد السفن الأرقام التي شاركت في النسخ الماضية في ظل الإقبال المتزايد للمشاركة.

وقال خالد خميس بن دسمال، عضو اللجنة العليا المنظمة لسباق القفال الـ 34: «إن الحدث أحتل مكانة مميزة في قلوب أبناء الإمارات، وقد ظهرت بصورة جلية من خلال التطور المتلاحق لسباقات الموروث الشعبي البحري.

والذي يمثل كنز الأجداد والآباء وإرثهم، والذي لم ولن تنساه الأجيال التي تواصل إحياء صورة الماضي الجميل. وأعرب خالد خميس بن دسمال عن أمنياته بالتوفيق لجميع المشاركين من نواخذة ومُلّاك وبحارة في الوصول إلى خط النهاية بسلام.

وإكمال لوحة التميز في النسخة رقم 34، مشيداً بالتعاون المستمر القائم بين نادي دبي الدولي للرياضات البحرية وشركاء النجاح من الدوائر والهيئات الحكومية والمؤسسات الوطنية، والتي تدفع دائماً بفعاليات النادي نحو النجاح.