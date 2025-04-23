«آسيوي الشراع» يشيد بنجاح «دبي كايت سيرف»



أشاد الدكتور ملاف شروف رئيس الاتحاد الآسيوي للشراع بالدور الذي تلعبه دولة الإمارات العربية المتحدة كوجهة عالمية مفضلة في الرياضات البحرية وفي ألعاب الشراع الحديث بمختلف أنواعها بوجه خاص.

وأثني الدكتور ملاف على التنظيم الناجح والمشاركة الكبيرة والإيجابية التي شهدتها مسابقة دبي لألواح التزحلق المائية بالمظلات - كايت سيرف - 2025 والتي اختتمت يوم الجمعة في جزر دبي بمشاركة ما يزيد على 60 متسابقاً ومتسابقة من عدة بلدان حول العالم.

وتابع رئيس الاتحاد الآسيوي للشراع الحديث منافسات المسابقة والتي تعد أحدث الرياضات التي يشرف عليها الاتحاد الدولي للشراع بعدما تم اعتماد فئة هايدروفويل (كايت فويل) كرياضة ضمن الدورات وظهرت للمرة الأولى في دورة الألعاب الأولمبية الثالثة والثلاثين (باريس 2024) بعد نجاحها إبان الدورة الأولمبية للشباب في بوينس آيرس (الأرجنتين 2018).

وناقش الدكتور ملاف مع محمد عبدالله حارب الفلاحي عضو مجلس الإدارة المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية بحضور محمد عبدالله العبيدلي الأمين العام لاتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث، الخطط المستقبلية للاتحاد القاري وتطلعاته لنشر الرياضات الشراعية في المنطقة بمختلف أنواعها.

وحرص الدكتور ملاف شروف رئيس الاتحاد الآسيوي للشراع الحديث على تتويج الأبطال والبطلات وتهنئة الفائزين والفائزات في السباقات الثمانية ضمن الفئات الأربع (هايدروفويل ووينيغ فويل وتوين تيب والحركات الاستعراضية) لمسابقة دبي لألواح التزحلق المائية بالمظلات (كايت سيرف).

الجدير بالذكر أن دورة الألعاب الأولمبية شهدت تتويج البطل السنغافوري ماكسمليان مايدير بالميدالية البرونزية والذي مثل القارة الصفراء مع المتسابقين الصيني هوانغ كيبين والتايلاندي جوزيف جوناثان ويستون ضمن قائمة المتأهلين التي ضمت 20 متسابقاً، بينما شاركت التايلاندية جانتوان بينيابا والصينية شين ينغواي في منافسات السيدات.