70 متسابقاً في «الإمارات للتزلج على الماء»



أعلن نادي أبوظبي للرياضات البحرية، اعتماد مشاركة أكثر من 70 متسابقاً يمثلون 12 دولة في 14 فئة، ضمن رياضتي «الويك بورد» و«الويك سيرف»، في منافسات الجولة الأولى من بطولة الإمارات للتزلج على الماء، التي تنطلق غداً وتستمر ثلاثة أيام.

وتشهد البطولة منافسات «الويك بورد»، باعتماد الحركات الهوائية والتوازن على سطح الماء، و«الويك سيرف»، التي تتيح للمتسابقين ركوب الأمواج والتفوق في الأداء الاستعراضي.

وأكد ناصر الظاهري، مدير إدارة الرياضات البحرية بالإنابة، أن البطولة تعزز تطور رياضة التزلج على الماء على مستوى الدولة، بمشاركة نخبة من المتسابقين عالمياً، وسيحصل كل متسابق على فرصة للاستعراض أمام اللجنة التحكيمية، لحصد النقاط حسب المهارة والأداء الفني، وفق معايير دولية دقيقة.