فتح باب التسجيل للمشاركة في سباق «القفال 34»

أعلنت اللجنة المنظمة لسباق القفال الرابع والثلاثين للمسافات الطويلة من جزيرة صير بونعير وحتى شواطئ دبي والمخصص للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً عن فتح التسجيل للمشاركة في السباق الكبير الذي سينطلق خلال الفترة من الأول وحتى الرابع من شهر مايو المقبل ويقام الحدث الكبير برعاية ودعم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وينظمه سنوياً نادي دبي الدولي للرياضات البحرية منذ عام 1991 ترجمة لرؤية مؤسسه المغفور له بإذن الله الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، طيب الله ثراه.

واطمأنت اللجنة العليا المنظمة للسباق برئاسة أحمد سعيد بن مسحار رئيس مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، على كافة التجهيزات والجهود المشتركة بين النادي والدوائر والهيئات الحكومية والمؤسسات الوطنية المساندة، والتي تسهم دائماً في إنجاح التظاهرة التراثية الكبيرة، والتي تجسد صور ماضي الآباء والأجداد أيام الغوص بحثاً الخير والرزق الوفير في مياه الخليج العربي.

وقال محمد عبدالله حارب الفلاحي عضو اللجنة العليا المنظمة للسباق المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية، إن تحديد موعد يوم انطلاق السباق الكبير سيخضع في الفترة من 1 - 4 مايو المقبل للمزيد من الدراسة والمتابعة اليومية لكافة تقارير الأرصاد الجوية والاطلاع المستمر لحالة البحر من اجل تحديد الظروف المناسبة لإنجاح السباق.

تنسيق

وأضاف محمد عبدالله حارب الفلاحي أن اللجنة العليا المنظمة لسباق القفال 34 وبالتنسيق مع شركاء النجاح من الدوائر والهيئات الحكومية والمؤسسات الوطنية تعمل معاً كفريق واحد من أجل تسهيل مهمة المشاركين، خاصة في انتقالهم إلى موقع البداية في جزيرة صير بونعير من أجل سلامة المشاركين وسفنهم التي ستشارك في رسم الملحمة المرتقبة الشهر المقبل.

وتواصل اللجنة المنظمة جهودها الحثيثة في تأمين احتياجات قافلة النادي والتي ستتوجه مبكراً قبل موعد السباق بداية الشهر المقبل نحو جزيرة صير بونعير مكان خط بداية السباق المعتاد للتجهيز للانطلاقة يوم السباق استعداداً لإعلان البداية والإبحار من هناك نحو خط النهاية الأول ونقطة العبور الإجبارية قبالة جزيرة القمر، ومن ثم التوجه نحو خط النهاية في شواطئ دبي لمسافة تزيد على 50 ميلاً بحرياً.

وأطلق نادي دبي الدولي للرياضات البحرية البوابة الإلكترونية الخاصة بالسباق الكبير، والتي سوف تستقبل طلبات المشاركة في السباق عبر الرابط الخاص بذلك حتى موعد إغلاق باب التسجيل الأسبوع المقبل قبل التحرك نحو جزيرة صير بونعير.