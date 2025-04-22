ختام بطولة دبي الدولية للألعاب المائية بمشاركة قياسية

اختتمت أمس، منافسات بطولة دبي الدولية للألعاب المائية 2025، بإقامة مسابقات السباحة في مجمع حمدان الرياضي بدبي، بمشاركة قياسية من 1500 سباح وسباحة من 40 دولة، ليسدل الستار بذلك على فعاليات البطولة التي انطلقت في 21 مارس الماضي، وشملت 5 رياضات مائية وهي: الغطس، وكرة الماء، والسباحة الفنية، والمياه المفتوحة، إلى جانب السباحة.

وجاء تنظيم البطولة بتعاون مشترك بين مجلس دبي الرياضي، واتحاد الإمارات للسباحة، ومجمع حمدان الرياضي، وبالشراكة مع أكاديمية أبيكس الرياضية، إلى جانب عدد من الأكاديميات الخاصة التي ساهمت في إنجاح الحدث.

وأكد محمد بوشهاب، عضو لجنة تسيير الأعمال في اتحاد السباحة، أن البطولة تعد انطلاقة جديدة نحو استعادة زخم استضافة البطولات العالمية للسباحة في دبي، مستفيدين من البنية التحتية المتطورة التي يوفرها مجمع حمدان الرياضي، وما يتمتع به من إمكانات عالمية، موضحاً أن البطولة شهدت مشاركة ما يقرب من 3000 من السباحين والسباحات، في مختلف الألعاب، إلى جانب الفرق المشاركة والجماهير، وهو ما يعكس الشعبية المتزايدة لهذه الرياضة.