84 متسابقاً في ختام بطولة فزاع للغوص الحر «الحياري»

اختتمت بطولة فزاع للغوص الحر «الحياري» بنسختها الثامنة عشرة في «ديب دايف دبي»، أعمق حوض سباحة في العالم، محققةً نسخة ومشاركة قياسية لـ84 متسابقاً من 21 دولة، وشهد الحدث، الذي نظمته إدارة بطولات فزاع، في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، حضوراً لافتاً وتنافساً مثيراً بين المشاركين.

وشهدت المنافسات نجاح البطل الصربي برانكو بيتروفيتش بالاحتفاظ بلقب فئة المحترفين، بعدما حبس أنفاسه تحت الماء لزمن بلغ 8:41 دقائق، وجاء بالمركز الثاني البولندي ماتيوس مالينا بزمن 8:18 دقائق، وبالمركز الثالث الكرواتي جوران كولاك بزمن 8:15 دقائق.

وعلى صعيد فئة المواطنين ودول مجلس التعاون الخليجي، حقق العُماني إبراهيم السليطني المركز الأول بزمن 7:21 دقائق، يليه بالمركز الثاني الكويتي حسن الشراح بزمن 6:32 دقائق، وبالمركز الثالث الإماراتي عبدالله المنصوري بزمن 6:17 دقائق.

وشهدت فئة الناشئين للمواطنين ودول مجلس التعاون الخليجي تفوقاً واضحاً لأبناء دولة الإمارات، بتحقيقها المراكز الثلاثة الأولى، حيث تمكن منصور اليعربي من الحصول على المركز الأول بزمن 2:44 دقيقة، وجاء ثانياً علي المرزوقي بزمن 2:19 دقيقة، وبالمركز الثالث أحمد المرزوقي بزمن 1:54 دقيقة.

وأعلن عبدالله حمدان بن دلموك، الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، عن إقامة شوط خاص بمواطني دولة الإمارات في نسخة العام المقبل، حيث أشار سعادته لهذا الشوط بأنه إضافة نوعية تحمل بعداً اجتماعياً مهماً، يهدف إلى تعزيز الارتباط بالتراث المحلي والموروث الشعبي، وتشجيع أبناء الوطن على المشاركة الفاعلة في الرياضات التراثية التي تُجسد عمق حضارتنا وتقاليدنا الأصيلة.

كما أعرب راشد حارب الخاصوني، مدير إدارة بطولات فزاع، عن سعادته بالنجاح الكبير الذي حققته النسخة الـ18 من البطولة، سواء على مستوى التنظيم أو من حيث المشاركة الدولية الواسعة، التي تعكس المكانة المتقدمة التي باتت تحتلها البطولة على خارطة الرياضات التراثية العالمية، كما تقدم الخاصوني بالشكر والتقدير إلى كافة الجهات التي أسهمت في إنجاح الحدث، وفي مقدمتها شرطة دبي، ومؤسسة إسعاف دبي، وجميع الفرق التنظيمية، إلى جانب الغواصين الذين أبدعوا بأدائهم، وكانوا خير سفراء لبلدانهم في بطولة نعتز بأنها باتت من أبرز الفعاليات التراثية على المستوى العالمي.

في ختام المنافسات توّج راشد حارب الخاصوني مدير إدارة بطولات فزاع في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وحمد أحمد الرحومي رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، الحاصلين على المراكز الأولى، بحضور عبدالله حمدان بن دلموك الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.