«أبوظبي للرياضات البحرية» يتوج أبطال «الإبحار الشراعي»

اختتمت، أول من أمس، منافسات سباق الإبحار الشراعي الذي نظمه نادي أبوظبي للرياضات البحرية عبر أكاديمية النادي على كاسر الأمواج في العاصمة أبوظبي، بمشاركة 65 بحاراً من منتسبي الأكاديمية، وتضمن 9 فئات مختلفة شهدت منافسة قوية، وشهد انطلاقة السباق في الصباح الباكر الشيخ أحمد بن حمدان آل نهيان، رئيس اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث، والشيخة شمسة بنت أحمد بن حمدان آل نهيان.

وأسفرت النتائج عن فوز حمد المهيري بالمركز الأول في فئة أوبتيمست جونيور، وجاء زايد الحوسني ثانياً، وسعود علي ثالثاً، وفي فئة أوبتيمست، حقق خليفة الرميثي المركز الأول، يليه حمد المهيري في المركز الثاني، وزايد الحوسني في المركز الثالث.

أما في فئة إلكا 4 جونيور، فقد فاز سيمون خريستوف بالمركز الأول، تليه مروة الحمادي وصيفة، وعبد الرحمن البحري ثالثاً، وفي فئة إلكا 4 شباب، حقق عبد الله الزبيدي المركز الأول، يليه سيمون خريستوف في المركز الثاني، وعبد الله يوسف في الثالث.

وفي منافسات إلكا 4 فتيات، توجت مروة الحمادي بالمركز الأول، تلتها اليازية الحمادي في المركز الثاني. أما في فئة إلكا 6 جونيور، فقد أحرز ماجد المزروقي المركز الأول، وجاءت كاميليا القبيسي وصيفة، وعبد الرحمن علي ثالثاً، وفي فئة إلكا 6 فتيات، تصدرت ضحى البشر الترتيب، تلتها كاميليا القبيسي، بينما فاز عثمان الحمادي بالمركز الأول في فئة إلكا 6 شباب، يليه حمزة العلي ثانياً، ومحمد الحمادي ثالثاً.

في ختام المنافسات، قام ناصر الظاهري مدير إدارة الرياضات البحرية بالإنابة، وخليفة السعدي مسؤول أكاديمية النادي، ورينيه آرنود بتكريم الفائزين في أجواء مميزة احتفت بجهود المشاركين وتفوقهم، ويأتي السباق ضمن أجندة النادي لهذا الموسم، ويجسد التزام أكاديمية نادي أبوظبي للرياضات البحرية بتطوير مهارات النشء والشباب في رياضة الإبحار الشراعي، وتعزيز الحضور الإماراتي في المحافل البحرية المحلية والدولية.