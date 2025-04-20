محمد المنصوري يخطف الأضواء في «دبي كايت سيرف»

خطف بطلنا محمد عبيد المنصوري الأضواء في مسابقة دبي لألواح التزحلق على الماء بالمظلات - كايت سيرف، التي نظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية بنجاح، أول من أمس، على مياه جزر دبي، بمشاركة أكثر من 7 متسابقين ومتسابقات، تنافسوا على ألقاب 8 مسابقات ضمن 4 فئات.

وتقدم قائمة المشاركين أبطالنا في هذه الرياضة، الذين تألقوا أمام محترفي وهواة هذه الرياضة من أبناء الجاليات المقيمة من مصر وسوريا والأردن ولبنان والجزائر وسيريلانكا والهند والفلبين وتايلاند وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية وهولندا وبلغاريا والبرازيل وإسبانيا وبريطانيا وهولندا وصربيا وروسيا والبرتغال وألمانيا وإيطاليا.

وخطف بطلنا المنصوري الميدالية الذهبية وصدارة الترتيب العام لمنافسات فئة توين تيب رجال بجدارة، متفوقاً على 26 متسابقاً، متقدماً على المتسابق رقم 38 السريلانكي انيشكا دانيل (الثاني)، والمتسابق رقم 7 المصري أحمد حسن خليل (الثالث)، بينما حصل على الميدالية الفضية، وحل وصيفاً في منافسات فئة الحركات الاستعراضية (فري ستايل).

ولمع بطلنا الصاعد عيسى سلطان محمد آل علي أحد المواهب الصاعدة في هذه الرياضة، حيث شارك بقوة محققاً الميدالية الفضية لفئة الناشئين ضمن منافسات الحركات الاستعراضية (فري ستايل) خلف منافسه المتسابق رقم 10 الأمريكي كنسكي راضوسكي. وشهدت منافسات الرجال سيطرة فرنسية مطلقة على المراكز الأولى في جميع الفئات، حيث نجح كريستوفي فيرنتهيت بالفوز بصدارة فئة هايدروفويل، متفوقاً على 11 متسابقاً، بينما نال بيير لويس كورسون المركز الأول في فئة وينيغ فويل، متفوقاً على 6 مشاركين، ونال فرانسيس كارو المركز الأول في فئة الحركات الاستعراضية.

ولدى فئات السيدات شهدت منافسات توين تيب مشاركة 9 متسابقات، حيث تفوقت البولندية مارتا مورلو وحققت الفوز بالمركز الأول، فيما تفوقت الفرنسية أماندا كاميل مارياني في منافسات فئة الحركات الاستعراضية.

حضر المنافسات وتوج أبطال المسابقة محمد عبدالله حارب الفلاحي، عضو مجلس الإدارة المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية، ومحمد سيف المري، مدير الإدارة الرياضية وشؤون المتسابقين، والعقيد علي عبدالله النقبي، نائب مدير مركز شرطة الموانئ، ومحمد عبدالله العبيدلي، الأمين العام لاتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث، والدكتور ملاف شروف، رئيس الاتحاد الآسيوي للشراع.