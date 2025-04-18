«دبي كايت سيرف» تنطلق في جزر دبي اليوم

تشهد شواطئ جزر دبي اليوم انطلاق منافسات مسابقة دبي لألواح التزحلق على الماء بالمظلات -كايت سيرف 2025، التي ينظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية ضمن روزنامة فعاليات الموسم الرياضي البحري 2024 ـ 2025.

وتجمع المسابقة التي تحظى بشعبية كبيرة وسط شرائح المجتمع ويمارسها الكثيرون على شواطئ الإمارات، نخبة المتسابقين والمتسابقات من الهواة والمحترفين في هذه الرياضة المثيرة التي تعتمد على أسلوب خاص يجمع بين المهارة والتكنيك في الاستفادة من سرعات الرياح وتحريك لوح التزحلق فوق المياه.

وشهد التسجيل للمشاركة في منافسات مسابقة دبي لألواح التزحلق على الماء بالمظلات -كايت سيرف 2025 إقبالاً كبيراً من محبي هذه الرياضة، حيث سيشارك ما يزيد على 50 متسابقاً يتقدمهم أبطالنا ومن بينهم محمد عبيد المنصوري وعبدالعزيز المرزوقي وخليفة بن درويش وأحمد بن جرش الفلاسي.

وتقام المنافسات اعتباراً من اليوم وتستمر حتى يوم غد على مياه مسطحات جزر دبي الخلابة التي تمثل وجهة سياحية رائدة في قلب دبي النابض مقابل شواطئ ديرة، حيث تتوفر متعة المشاهدة مع أفق دبي الساحر، كما تتوفر أجواء ملائمة للمشاركين والمشاركات إلى حد كبير مع ملاءمة حالة البحر وسرعات الرياح التي تناسب هذا النوع من المنافسات حسب تقدير اللجنة المنظمة.

وسيشمل التنافس في مسابقة دبي لألواح التزحلق على الماء بالمظلات -كايت سيرف على مدار اليومين أربع فئات متنوعة من بينها توين تيب والحركات الاستعراضية ووينيغ فويل وهايدروفويل حيث ستتاح المشاركة للرجال والسيدات والناشئين والناشئات.

تحدٍ

وقال محمد سيف المري مدير الإدارة الرياضية في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية إن مسابقة دبي لألواح التزحلق على الماء بالمظلات -كايت سيرف والتي تعد من الفعاليات الرئيسية في روزنامة الموسم ستستقطب مشاركة ما يزيد على 50 متسابقاً ومتسابقة من مختلف المراحل السنية سيخوضون التحدي في أربع منافسات هي توين تيب وهايدروفويل ووينيغ فويل وفري ستايل.

وأكد محمد سيف المري أن رياضة كايت سيرف تحظى بشعبية كبيرة ولها قاعدة كبيرة من الممارسين من أبناء الدولة والجاليات المقيمة ومن بينهم أبطال حققوا العديد من الإنجازات.

وأشار مدير الإدارة الرياضية وشؤون المتسابقين في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية إلى أن المسابقة تقام للموسم الثامن على التوالي ضمن روزنامة الفعاليات.

حيث استقطبت الكثير من المتسابقين والمتسابقات هواة ومحترفين من أبطالنا وأبناء الجاليات المقيمة على أرض الإمارات ومن عشاق هذه الرياضة من قارات العالم واكتسبت سمعة كبيرة، ويكفي أن صاحب الميدالية الفضية في دورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024 البطل البوسني فوديسيك شارك ولعدة مواسم في فعالياتها استعداداً لتحقيق حلمه الأولمبي.