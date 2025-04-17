راشد بن حمدان يطلع على تحضيرات «القفال 34»

اطلع الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم على التحضيرات الجارية لإنجاح النسخة الرابعة والثلاثين من سباق القفال للمسافات الطويلة من جزيرة صير بونعير وحتى شواطئ دبي والمخصص للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً.

جاء ذلك خلال استقباله في زعبيل وفد اللجنة العليا المنظمة لسباق القفال 34 والذي ضم سيف جمعة السويدي نائب رئيس اللجنة والأعضاء كلاً من خالد خميس بن دسمال وخالد علي البلوشي ومحمد عبدالله حارب الفلاحي المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية.

وثمّن الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم الدعم المتواصل والاهتمام الكبير من راعي السباق سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي والذي أسهم في استمرار الحدث الكبير الذي يعد موعداً يترقبه الجميع.

ووقف الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، على التحضيرات والتجهيزات الجارية لإنجاح الكرنفال الرياضي التراثي العريق، والذي انطلق عام 1991 بفكرة مؤسسه المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، طيب الله ثراه، ليكون الحدث رسالة تتوارثها الأجيال احتفاءً بإرث الآباء والأجداد وارتبط بنادي دبي الدولي للرياضات البحرية الجهة المنظمة والمشرفة على السباق.

ثناء

وأثنى الشيخ راشد على الجهود المبذولة من قبل مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية واللجنة العليا المنظمة للحدث وشركاء النادي من الدوائر والهيئات الحكومية والمؤسسات الوطنية التي تسهم دائماً في إنجاح سباق القفال لأكثر من ثلاثة عقود متواصلة.

وتعرف الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، على خطط عمل اللجنة المنظمة الخاصة بموقع قرية القفال 34 والتي سيتم تشييدها على الشاطئ المفتوح في أم سقيم، وتضم عدداً من الأجنحة المشاركة تبرز الموروث الشعبي البحري لحياة الآباء والأجداد وتعرف المجتمع فيه بالقيم الكبيرة لهذا الكرنفال الكبير، كما تحتضن القرية حفل ختام النسخة رقم 34 ومقر استوديو قنوات دبي الرياضية التي سترافق السباق بنقل مباشر ومتميز.

وناقش الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم مع وفد اللجنة العليا المنظمة لسباق القفال 34 الخطط الخاصة بتأمين سلامة المشاركين في السباق وانتقالهم إلى جزيرة صير بونعير والتحضير من هنالك قبل بداية السباق، ثم الوصول إلى خط النهاية قبالة شواطئ دبي لمسافة تزيد على 50 ميلاً بحرياً.

ووجّه الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، اللجنة العليا المنظمة لسباق القفال 34 بالعمل مع الشركاء واللجان المنظمة على تسهيل مهمة المشاركين وتذليل كافة الصعاب قبل وأثناء السباق، متمنياً التوفيق والسداد للجميع من ملاك ونواخذة وبحارة مشاركين في إنجاح الملحمة المرتقبة والوصول بسلام إلى خط النهاية يوم السباق.

وتسلم الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، في ختام زيارة وفد اللجنة العليا المنظمة هدية تذكارية قدمها له سيف جمعة السويدي نائب رئيس اللجنة العليا المنظمة، بحضور أعضاء اللجنة خالد خميس بن دسمال وخالد علي البلوشي ومحمد عبدالله حارب الفلاحي.