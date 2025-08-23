"زوارق الإمارات" تتصدر "سباقات السبرنت" في مونديال الفورمولا1 بإندونيسيا

سجلت زوارق الإمارات تفوقا كبيرا في منافسات "سباقات السبرنت" ضمن الجولة الافتتاحية من بطولة العالم لزوارق الفورمولا1، على بحيرة "توبا" في إندونيسيا بمشاركة 20 زورقا يمثلون نخبة الفرق العالمية.

وتألقت زوارق فريق الفيكتوري في سباق السبرنت الثاني، بعدما انتزع زورق الفيكتوري 4 بقيادة شون تورنتي المركز الأول، وجاء الفيكتوري 3 بقيادة أليكس ويكستروم ثانيا، وزورق أبوظبي 6 بقيادة إريك ستارك ثالثاً، وزورق أبوظبي 5 بقيادة منصور المنصوري تاسعاً.

وحقق زورق الشارقة 17 بقيادة فيليب روستويت المركز الثاني في سباق السبرنت الأول، وجاء زورق الشارقة 18 بقيادة ستيفان آراند خامساً.

وتتجه الأنظار غدا إلى السباق الرئيسي، حيث تنطلق زوارق الإمارات من مراكز متقدمة، بزورقي فريق الفيكتوري من المركزين الثاني والثالث، وزورق الشارقة 17 من المركز الرابع، وزورق أبوظبي 6 من المركز السابع، وزورق الشارقة 18 من المركز التاسع، وزورق أبوظبي 5 من المركز الثامن عشر.

ويتصدر قائمة المنطلقين، السويدي جوناس آندرسون حامل لقب البطولة، وسيقام السباق على مسافة 2000 متر عبر عدد محدد من الدورات، لتكون البداية الفعلية لحصد النقاط في مشوار المنافسة على لقب الموسم.