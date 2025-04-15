راشد بن حميد: 23 ميدالية للإمارات في «الخليجية» دافع كبير للإنجازات العالمية

أكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي نائب رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، أن تتويج الإمارات بـ 23 ميدالية في النسخة الثالثة من دورة الألعاب الخليجية الشاطئية «مسقط 2025»، مؤخراً يؤكد الكفاءة والتميز والتدريب المميز للاعبين واللاعبات، بما يمثل دافعاً لمزيد من الإنجازات القارية والعالمية.

وأشاد الشيخ راشد بن حميد بالجهود الكبيرة التي بذلت من الاتحادات الرياضية الوطنية المختلفة لتأهيل اللاعبين واللاعبات، وتهيئتهم للمشاركة في الفعاليات والبطولات الخارجية، ورفع مستوياتهم التنافسية.

وأوضح، بمناسبة تتويج الفائزين في بطولة «تحدي الإمارات» للغولف مساء أمس، في نادي الزوراء للغولف واليخوت، بعجمان، أن هذه البطولة حققت نجاحاً كبيراً ضمن منافسات جولة «هوتيل بلانر» العالمية، التي تستضيفها الإمارات بمشاركة اللاعبين من مختلف دول العالم.

وأعلن الشيخ راشد بن حميد أن نادي الزوراء للغولف واليخوت، بعجمان، سيستضيف العديد من البطولات المتنوعة في الفترة المقبلة، بفضل بنيته التحتية المميزة، ومرافقه العصرية، ومنشآته المتطورة التي تتوافق مع المعايير الدولية، لتوفير بيئة جاذبة لجميع اللاعبين حول العالم لممارسة مختلف أنواع الرياضات، والتعرف على ثقافة الإمارات. وتوجه بالشكر والتقدير إلى اتحاد الإمارات للغولف لتنظيم بطولة تحدي الإمارات ضمن منافسات «هوتيل بلانر» العالمية وجهوده الملموسة في تطوير المنتخبات الوطنية.