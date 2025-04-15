«تنظيمية القفال» تناقش التحضيرات مع الشركاء الاستراتيجيين

باشرت اللجنة المنظمة لسباق القفال للمسافات الطويلة من جزيرة صير بونعير وحتى شواطئ دبي والمخصص للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً، التحضيرات لإنجاح النسخة الرابعة والثلاثين من الحدث المرتقب، والتي ستحدد موعده حسب معطيات حالة البحر وسرعات الرياح في الأيام المقبلة نهاية الشهر الجاري أو في النصف الأول لشهر مايو المقبل.

وعقدت اللجنة المنظمة الاجتماع العام لبحث المتطلبات والتجهيزات الخاصة بالسباق الكبير مع الشركاء الاستراتيجيين الداعمين لإنجاح الحدث بحضور عضوي اللجنة العليا المنظمة خالد خميس بن دسمال ومحمد عبد الله حارب الفلاحي المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية، إلى جانب ممثلي الدوائر والهيئات الحكومية والمؤسسات الوطنية.

ونقل محمد عبد الله حارب الفلاحي في بداية الاجتماع تحيات رئيس وأعضاء اللجنة العليا المنظمة للسباق إلى الشركاء المساهمين في تنظيم الحدث الكبير المرتقب، مشيراً إلى أن اللجنة المنظمة حريصة على إنجاح السباق الذي يعد كرنفالاً تراثياً يجمع مختلف شرائح المجتمع يستعيدون فيه عطاء الآباء والأجداد.

شارك في الاجتماع ممثلون عن القيادة العامة لشرطة دبي من مركز شرطة الموانئ والإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ وإدارة الفعاليات والجناح الجوي ومجلس الرياضيين، والقيادة العامة لشرطة الشارقة وقيادة الحرس الوطني «السرب الرابع»، والإدارة العامة للدفاع المدني في دبي، ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف وبي أند أو مارينا.

كما ناقش الاجتماع نقاط التحضيرات المشتركة مع هيئة الثّقافة والفنون في دبي وبلدية دبي وهيئة الطرق والمواصلات في دبي ومؤسسة دبي للإعلام «قنوات دبي الرياضية» ومؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة وسلطة دبي البحريّة ودائرة الاقتصاد والسياحة في دبي «جدول فعاليات دبي» وهيئة البيئة والمحميات الطبيعية في الشارقة ومؤسسة الإمارات وفي آي بي للخدمات الطبية وبي إتش آي للإعلانات ومجموعة ليدز للاستشارات والبداد وبلاتينيوم لخدمات اليخوت ومتحف السنيار.