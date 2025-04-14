«الأريام 279» بطلاً لسباق دبي للسفن الشراعية 60 قدماً

توج طاقم السفينة «الأريام 279» لمالكها النوخذة أحمد سالم الحمادي بطلاً لسباق دبي للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً «الجولة الثالثة وقبل الختامية من دبي»، والذي نظمه بنجاح نادي دبي الدولي للرياضات البحرية أول من أمس ضمن فعاليات الموسم الرياضي البحري 2024 ـ 2025.

عانق طاقم السفينة «الأريام 279» اللقب للمرة الأولى ليحقق طاقم السفينة حلمه أخيراً ويحلق على قمة السباق رقم 96، وحل وصيفاً طاقم السفينة «زلزال 25» لمالكها الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان وبقيادة النوخذة مروان عبدالله المرزوقي، وجاء ثالثاً طاقم السفينة «زيوريخ 120» لمالكها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم وبقيادة النوخذة خليفة مهير سعيد المزروعي.

حظي السباق الذي يعد المحطة الأخيرة قبل خوض أغلى سباقات الموسم سباق القفال للمسافات الطويلة النسخة 34 والذي يترقبه الجميع خلال الأسابيع المقبلة بإقبال كبير واهتمام واسع من أهل البحر وعشاق سباقات القوارب والسفن التراثية المحلية.

وشهد السباق الكبير مشاركة أكثر من 80 سفينة على متنها أكثر من 1500 بحار، أبحرت بأمان نحو خط النهاية في شواطئ جميرا بعد رفع العلم الأخضر وسط أجواء تلائم هذه السباقات وسرعات رياح مناسبة ليظهر النواخذة الشباب من الجيل الصاعد قدراتهم في تحدي حالة البحر من أجل الفوز باللقب.

تابع السباق محمد عبدالله حارب الفلاحي عضو مجلس الإدارة المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية وقام كل من: محمد سيف المري مدير الإدارة الرياضية وشؤون المتسابقين في النادي، والعقيد علي عبدالله القصيب النقبي من مركز شرطة الموانئ، بتتويج نواخذة وملاك السفن الحاصلة على المراكز الثلاثة الأولى.

وأشاد محمد سيف المري، بدور شركاء النجاح من الدوائر الحكومية والمؤسسات الوطنية في إنجاح السباق الذي يعد بروفة لملحمة سباق القفال المقبلة، مشيداً بمستوى المشاركة والمنافسة في مراحل السباق الذي اعتمد على تكتيك وخطط النواخذة الشباب والذين كانت لهم الصدارة في النهاية.

كما أبدى الشاب المهندس الدكتور أحمد سالم الحمادي مالك ونوخذة السفينة «الأريام 279» سعادته البالغة بالتتويج بلقب سباق دبي الجولة الثالثة وقبل الختامية للموسم الرياضي البحري 2024 ـ 2025، مؤكداً أن الفوز دافع للمزيد، خاصة أنه يتحقق للمرة الأولى لطاقم السفينة، مشيداً بقرارات اللجنة المنظمة في اختيار المسار والتوقيت المناسبين، كما وجه الشكر لفريقه الذي يضم عدداً من السفن عملت بروح الفريق الواحد.