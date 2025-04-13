«أبوظبي البحري» يتوج أبطال الإمارات للدراجات المائية

توج نادي أبوظبي للرياضات البحرية الفائزين في منافسات الجولة الأولى من بطولة الإمارات للدراجات المائية، التي نظمها النادي على «كاسر الأمواج»، بمشاركة 45 متسابقاً من 8 دول، تنافسوا في 12 فئة. وأحرز سيف الشويهي المركز الأول في فئة جالس «جي بي 3»، وتصدر راشد أحمد طاهر فئة واقف «جي بي 2»، وتوج الروسي كير إيفانوف بلقب فئة واقف «ناشئين 3.3»، وحصد الكويتي فهد اليعقوب لقب فئة سبارك «جي بي 4»، وفاز حمدان الحتاوي بصدارة فئة واقف «ناشئين 3.1».

وفاز يونس العوضي بلقب فئة واقف «ناشئين 3.2»، وحريز المر بلقب العمالقة والمخضرمين، وتصدر علي عيسى فئة واقف «جي بي 4»، وسلطان عيسى الحمادي، فئة واقف «جي بي 1». وحقق سلمان يونس العوضي المركز الأول في فئة جالس «جي بي 2»، بينما أحرز القطري وليد الشرشني المركز الأول في فئة جالس «محترفين»، وحصد راشد الملا صدارة فئة «الحركات الاستعراضية».

وتوج خليفة السويدي، رئيس قسم الأكاديمية في نادي أبوظبي للرياضات البحرية، الفائزين بحضور عضوي اللجنة المنظمة منصور المهيري وأحمد الطاهر.