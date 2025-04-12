80 سفينة في الجولة الثالثة لـ«دبي الشراعية 60»

تشهد شواطئ دبي ظهر اليوم تظاهرة رياضية بحرية تراثية كبيرة مع انطلاق سباق دبي للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً (الجولة الثالثة من بطولة دبي)، الذي ينظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية ضمن فعاليات الموسم الرياضي البحري 2024 - 2025.

ويجمع السباق نخبة الملاك والنواخذة والبحارة على متن ما يزيد على 80 سفينة ستنافس على المراكز الأولى للسباق، بعدما تصطف جميعها عند خط البداية قبالة الواجهة البحرية لإمارة دبي، وتبحر بعد رفع العلم الأخضر نحو خط النهاية أمام فندق برج العرب لمسافة تصل إلى 20 ميلاً بحرياً.

الجدير بالذكر أن نادي دبي الدولي للرياضات البحرية نظم سباقي الجولتين الأولى والثانية لبطولة دبي للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً، حيث توج طاقم السفينة «أطلس 12» بلقب الجولة الأولى، وفاز طاقم السفينة «زلزال 25» بصدارة الجولة الثانية.