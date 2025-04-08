380 مشاركاً في السباحة المفتوحة وكرة الماء بـ«دبي الدولية للألعاب المائية»

اختتمت منافسات بطولتي السباحة في المياه المفتوحة وكرة الماء ضمن بطولة دبي الدولية للألعاب المائية 2025، بمشاركة تجاوزت 380 رياضياً ورياضية، بينهم أكثر من 300 سباح في سباق المياه المفتوحة، و80 لاعباً في منافسات كرة الماء، وذلك خلال الفعاليات التي أقيمت على شاطئ جميرا ومجمع حمدان الرياضي يومي السبت والأحد الماضيين.

وانطلقت بطولة دبي الدولية للألعاب المائية في الأسبوع الأخير من مارس الماضي، بتنظيم مشترك بين مجلس دبي الرياضي، واتحاد الإمارات للسباحة، ومجمع حمدان الرياضي، وبالشراكة مع أكاديمية أبيكس الرياضية، لتنظيم خمس فعاليات مختلفة ضمن الحدث، إلى جانب التعاون مع عدد من الأكاديميات الرياضية الخاصة، وتستمر البطولة حتى 20 أبريل الجاري.

وأشاد عبدالله شهداد، مدير مجمع حمدان الرياضي نائب رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، بالتعاون المثمر بين الجهات الحكومية والخاصة في تنظيم الحدث، مؤكداً أن البطولتين شهدتا مشاركة سباحين من أكثر من 30 جنسية، تراوحت أعمارهم بين 7 و61 عاماً، إلى جانب تنظيم فعاليات مجتمعية ورياضية مرافقة جذبت جمهوراً غفيراً.

وتنطلق الأسبوع المقبل منافسات السباحة الفنية، وتستمر لمدة يومين ضمن البطولة، على أن تُختتم البطولة بمنافسات السباحة الرسمية التي ستقام خلال الفترة من 18 إلى 20 أبريل بمجمع حمدان الرياضي، وهي منافسات معتمدة رسمياً من الاتحاد الدولي للسباحة، وتؤهل للمشاركة في بطولة العالم للألعاب المائية - سنغافورة 2025.