سباق دبي للسفن الشراعية 60 قدماً السبت المقبل

يستعد نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، السبت المقبل، لتنظيم سباق دبي للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً «الجولة الثالثة وقبل الختامية من بطولة دبي 2024-2025، على مياه الخليج العربي قبالة الواجهة البحرية لشواطئ دانة الدنيا دبي.

وكان مقرراً أن يقام السباق شهر يناير الماضي، لكن اللجنة المنظمة رأت تعديل الموعد وتأجيل انطلاقة السباق لضمان أمن وسلامة المشاركين؛ بسبب الأحوال الجوية، ليتم تحديد الموعد الجديد. وبدأ نادي دبي الدولي للرياضات البحرية التحضيرات والتجهيزات مبكراً لإنجاح السباق المرتقب بالتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين من الدوائر الحكومية والمؤسسات الوطنية التي تساهم دائماً في إنجاح فعاليات النادي.

ويأخذ السباق اهتماماً خاصاً وكبيراً عند النواخذة والملاك والبحارة، حيث يمثل أهمية كبيرة كبروفة قبل الموعد السنوي المرتقب في الموسم البحري النسخة رقم 34 لسباق القفال للمسافات الطويلة من جزيرة صير بونعير وحتى شواطئ دبي، والذي يجمع كالعادة النخبة من عشاق البحر وهواة السباقات التراثية وأعلن النادي عن فتح باب التسجيل وبدء استقبال طلبات المشاركة في السباق عبر البوابة الإلكترونية الخاصة بالنادي، حيث يستمر التسجيل يومياً حتى يوم الجمعة المقبل موعد إغلاق باب التسجيل وإعلان قائمة السفن المشاركة تمهيداً الانطلاقة يوم السبت المقبل.

وثمن محمد سيف المري، مدير الإدارة الرياضية وشؤون المتسابقين في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، دور شركاء النجاح من الدوائر الحكومية والمؤسسات الوطنية التي تدعم فعاليات النادي والجهود الملموسة والكبيرة لتأمين سلامة المشاركين في كافة الفعاليات، مؤكداً أن اللجنة المنظمة تعمل على قدم وساق من أجل إنجاح التظاهرة المرتقبة، والتي تمثل المحطة قبل الأخيرة في موسم بطولة دبي للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً وبروفة لعرس النسخة رقم 34 لحدث القفال.

وقال المري: اللجنة تراقب تقارير النشرة البحرية المتوقعة هذا الأسبوع من أجل إقامة السباق في أفضل الظروف وضمان سلامة وأمن جميع المشاركين.

يذكر أن، منافسات بطولة دبي للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً تتضمن أربع جولات في الموسم الحالي 2024-2025 أقيمت منها جولتان شهدتا تتويج طاقم السفينة أطلس 12 بطلاً في الجولة الأولى وطاقم السفينة زلزال 25 بطلاً للجولة الثانية، وتقام الثالثة يوم السبت فيما سيكون الختام مسكاً مع سباق القفال «الجولة الرابعة».