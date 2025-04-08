«الشراع» يهدي الإمارات الذهبية الثانية في «الخليجية الشاطئية»

رفع وفد الإمارات المشارك في النسخة الثالثة من دورة الألعاب الخليجية الشاطئية، التي تقام حالياً في سلطنة عُمان الشقيقة، رصيده من الميداليات إلى ذهبيتين، عقب تتويج منتخبنا الوطني للشراع بالميدالية الذهبية في منافسات الأوبتمست للفرق، ليستمر الحصاد في ثاني أيام الدورة التي افتتحها منتخبنا الوطني للطيران الشراعي بذهبية عبدالله ناصر الحمادي.

وفازت سلطنة عُمان بالمركز الثاني والميدالية الفضية في منافسات فرق الأوبتمست برياضة الشراع، فيما حصدت الكويت الميدالية البرونزية. وخاض منافسات منتخبنا الوطني للشراع فئة فرق الأوبتيمست كل من خليفة الرميثي، وزايد عمر الحوسني، وذياب المهيري، وحمد المهيري، ومدية خالد النيادي.

وهنأ محمد عبدالله العبيدلي الأمين العام لاتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث، سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، والشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان رئيس اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث بالبداية الناجحة التي حققها سفراء رياضة الشراع الحديث في منافسات «الفرق - أوبتسمت».

وبارك العبيدلي، الذي يرافق وفد الدولة في مسقط للاعبي ولاعبات المنتخب الوطني هذا الإنجاز، والذي ترجم الجهود الحثيثة التي يبذلها الاتحاد بالشراكة والتعاون مع الأندية الرياضية لتطوير الرياضة في تنشئة جيل واعد للمستقبل يضم الموهوبين في الرياضات البحرية خصوصاً فئة الأوبتمست التي أظهرت تفوقها عربياً وآسيوياً من قبل.

ووصل منتخبا ألعاب القوى والتقاط الأوتاد إلى مسقط للمشاركة في الألعاب الخليجية الشاطئية الثالثة، ويخوض منتخب ألعاب القوى منافسات الوثب الطويل، والوثب الثلاثي، والوثب العالي، وسباق الميل «1600 متر»، وسباق التتابع 4×60 متر خلال الأيام المقبلة.

من جانبه، أكد الدكتور غانم الهاجري، الأمين العام لاتحاد الإمارات للفروسية والسباق أن منتخب الإمارات لالتقاط الأوتاد استعد بصورة مميزة للمشاركة في دورة الألعاب الشاطئية الخليجية – مسقط 2025، حيث تم اختيار خمسة فرسان من نخبة الفرسان بعد تقييم مستوياتهم الفنية في المنافسات المحلية، مشيراً إلى أنهم يخضعون حالياً لمعسكر إعداد مكثف استعداداً لخوض التحدي وتمثيل الإمارات بصورة مشرفة.

وأشار إلى أن المنتخب الوطني سجل حضوراً قوياً في البطولات الدولية، وآخرها التي أقيمت في موسكو، حيث قدم فرسان الإمارات أداءً متميزاً يعكس مدى تطور رياضة الفروسية في الدولة. وأضاف: أن المنتخب يطمح إلى تحقيق نتائج إيجابية في النسخة الثالثة من دورة الألعاب الشاطئية الخليجية، مواصلاً مسيرته الحافلة بالإنجازات.

وفاز منتخب الإمارات لكرة اليد الشاطئية أمس على المنتخب السعودي بنتيجة 2 - 1 بعد انتهاء الشوطين الأول والثاني بالتعادل، وتفوق منتخبنا 6 - 4 بالرميات الترجيحية. وخسر منتخبنا الوطني للكرة الطائرة الشاطئية مباراته الأولى ضمن المجموعة «ب» من نظيره الكويتي بنتيجة «1 - 2»، ويخوض مباراته الثانية أمام المنتخب العُماني في منافسات ذات المجموعة.