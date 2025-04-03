(دبي البحري) يتلقى تكريم جميعة (بيت الخير)



حضر خالد خميس بن دسمال عضو مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، حفل تكريم الرعاة والشركاء المساهمين في مبادرات ومشاريع جمعية (بيت الخير)، والذي نظم مؤخراً، ضمن فعاليات حملة «بيت الخير» الرمضانية «حَقٌّ مَّعْلُومٌ».

وتسلم خالد خميس بن دسمال درع جمعية بيت الخير، من عابدين طاهر العوضي المدير العام، الذي أشاد بدور الشركاء والداعمين الذين ساهموا في إنجاح المشاريع والمبادرات التي تقوم بها الجمعية، ومن بين تلك المؤسسات، نادي دبي الدولي للرياضات البحرية.

ووجّه خالد خميس بن دسمال عضو مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، الشكر والتقدير إلى مجلس إدارة جمعية (بيت الخير)، على الجهود والمبادرات المتواصلة في عام المجتمع 2025، مؤكداً أن النادي يتطلع لاستمرار التعاون والمشاركة عبر منصات (بيت الخير)، ليعكس الدور التكاملي بين جميع شرائح المجتمع.

الجدير بالذكر أن جمعية بيت الخير ونادي دبي الدولي للرياضات البحرية، وقعا مذكرة تفاهم مشترك، تهدف لتحقيق شراكات مجتمعية، والاستفادة من الإمكانات المشتركة، لتعزيز دور المؤسسات الوطنية في المجتمع.

ونفذ الطرفان العديد من المبادرات المشتركة، كان من بينها تكريم الأطفال الأيتام المتفوقين في مبنى إدارة الفرق، ومقر فريق فيكتوري العريق، وتعريف منتسبي جمعية بيت الخير بالفعاليات الرياضية البحرية العالمية، ولقاء نجومها، من خلال بطولتي العالم للشراعية الحديثة، والزوارق السريعة، إضافة إلى تخصيص ريع مسابقات صيد الأسماك التي ينظمها النادي، للأعمال الخيرية.