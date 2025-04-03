«دبي البحري» يكمل تحضيرات «منافسات المياه المفتوحة»

أكمل نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، تجهيزاته الفنية لاستضافة منافسات المياه المفتوحة، ضمن بطولة دبي الدولية للألعاب المائية 2025، التي تحتضنها دبي، وتشمل 5 رياضات مائية، هي: الغطس، وكرة الماء، والسباحة الفنية، والمياه المفتوحة، والسباحة، وتستمر حتى 21 الجاري.

ويحتضن شاطئ جميرا العام بالقرب من منتجع بولغاري، وجسر جزيرة جميرا باي، يومي السبت والأحد المقبلين، منافسات المياه المفتوحة، ضمن فعاليات بطولة دبي الدولية للألعاب المائية.

ورحب محمد عبدالله حارب الفلاحي عضو مجلس الإدارة المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية، بالمشاركين واللجان التنظيمية في الحدث، مؤكداً أن النادي يسخر كل إمكاناته وخبراته الفنية واللوجستية، لإنجاح المنافسات التي تستمر يومي السبت والأحد المقبلين، في شاطئ جميرا، خاصة أن الحدث يحمل اسم إمارة دبي.

وقال محمد عبدالله حارب الفلاحي، إن نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، نظم العديد من الفعاليات العالمية والإقليمية، بالتعاون والشراكة مع اتحاد الإمارات للسباحة، والهيئات والدوائر المحلية في إمارة دبي، من بينها ماراثون كأس دبي لسباحة المياه المفتوحة 2002، لمسافة 16 كلم (إحدى جولات سلسلة بطولة العالم)، والبطولة العربية الثانية للمسافات الطويلة في نفس العام.

وأضاف المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية قائلاً: «ظل النادي حريص على تنظيم العديد من منافسات سباحة المياه المفتوحة، لا سيما بطولات كأس الإمارات للعمومي والناشئين، وآخرها في فبراير الماضي، فضلاً عن احتضانه مبادرة كرة الماء بالمياه المفتوحة في إحدى السنوات.

ومنافسات الرجل الحديدي وترايثلون وبطولات الغطس، حيث وفّر كل المعينات لإنجاحها».