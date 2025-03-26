منتخب الشراع الحديث جاهز لتحدي «شاطئية الخليج»

أعلن اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث، قائمة لاعبي ولاعبات المنتخب الوطني، ضمن وفد دولة الإمارات العربية المتحدة، استعداداً لخوض منافسات الشراع الحديث المشارك في دورة الألعاب الخليجية الشاطئية الثالثة، التي تستضيفها العاصمة العمانية مسقط، خلال الفترة من 5 إلى 11 أبريل المقبل.

وأكمل اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث، كافة التجهيزات الخاصة بالمشاركة، بالتنسيق والتعاون مع اللجنة الأولمبية الوطنية، حيث بدأ التحضير مبكراً للحدث، بعد اختيار المواهب الوطنية خلال مراحل وجولات بطولة (بطل الإمارات 2025).

حيث خاضوا برنامجاً تدريبياً، تضمن المشاركة في العديد من البطولات الدولية، من بينها بطولة آسيا والمحيط الهادي لفئات أوبتمست في هونغ كونغ، وبطولتي قطر والدوحة، وبطولة لينكاوي الدولية في ماليزيا.

وتضم قائمة المنتخب الوطني للشراع الحديث، 15 لاعباً ولاعبة من نخبة الأبطال والبطلات من أصحاب الإنجازات والنتائج المشرفة على مختلف الأصعدة العالمية والقارية والإقليمية، حيث يتطلع المنتخب لمواصلة حضوره المتميز على الساحة العربية والخليجية في المنافسات المرتقبة للرجال والفتيات في فئات الكا 7 والكا 6 والكا 4 وأوبتمست.

ويشارك في منافسات الكا 7 لاعبان، هما بطلنا عادل خالد صاحب برونزية بطولة العالم في أستراليا العام الماضي، وذهبية الألعاب العربية في مصر 2007، وفضية الألعاب العربية في الجزائر 2023، إلى جانب زميله بطلنا سلطان خالد محمد العويس.

ويخوض الثنائي بطلنا عثمان عبد الكريم الحمادي ومحمد عبد الكريم الحمادي، منافسات الكا 6، بينما يشارك بطلانا محمد خالد العويس ومحمد مروان المرزوقي في منافسات الكا 4.

وتتقدم بطلتنا ضحى البشر صاحبت ذهبية الكا 6 في البطولة العربية 16 (الكويت 2024)، وبرونزية الدورة العربية الخامسة عشرة (الجزائر 2023)، المشاركات في منافسات الكا 6، إلى جانب زميلتها كاميليا القبيسي، التي حققت العام الماضي فضية الكا 4، في دورة الألعاب الخليجية للشباب (الإمارات 2024).

وتسعى بطلتنا الصاعدة مروة الحمادي، صاحبة ذهبيتي الكا 4 في البطولة العربية الأولى للفتيات (البحرين 2024)، لتحقيق إنجاز رياضي جديد، حيث تدخل منافسات الدورة بطموح مواصلة التألق، وحصد الإنجازات في منافسات الكا 4، إلى جانب شقيقتها اليازية الحمادي، التي تتطلع أيضاً للصعود إلى منصات التتويج.

ويطمح بطل العرب خليفة الرميثي لمواصلة تميزه في فئات أوبتمست، حيث أهدى الإمارات من قبل ذهبية دورة الألعاب العربية (الجزائر 2023)، وذهبيتي البطولة العربية للمنتخبات (الكويت 2024)، وذهبية وفضية الألعاب الخليجية للشباب (الإمارات 2024).

ويخوض منافسات فئات أوبتمست أيضاً، ثلاثة لاعبين، من بينهم بطلنا زايد عمر الحوسني صاحب فضية الفرق في الألعاب الخليجية للشباب (الإمارات 2024)، وزميله بطلنا ذياب المهيري، إلى جانب بطلنا الصاعد حمد المهيري، أصغر المتسابقين في قائمة المنتخب.

وتستعد بطلتنا الصاعدة مدية خالد النيادي صاحبة برونزيتي دورة الألعاب العربية (الجزائر 2023)، وذهبية وفضية الألعاب الخليجية للشباب (الإمارات 2024)، لخوض منافسات أوبتمست فتيات، بهدف مواصلة الإنجازات، وإضافة إنجاز جديد.

ومن المنتظر أن يحضر المنافسات عضوا مجلس إدارة اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث، كل من محمد عبد الله العبيدلي الأمين العام، وخالد العويس رئيس اللجنة الفنية، إلى جانب الجهاز الفني للمنتخب الوطني، الذي يرافق البعثة، ويضم زهير اللباط المدير الفني لاتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث، والمدربين نجيب باشا وأحمد البير.

ثقة

وحرص محمد عبد الله العبيدلي الأمين العام لاتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث، على توجيه الشكر الجزيل إلى الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان رئيس الاتحاد، على التشجيع والمتابعة، مثمناً جهود ودعم اللجنة الأولمبية الوطنية، وتحفيزها المستمر لرياضة الشراع، التي سجلت حضوراً متميزاً في جميع المشاركات.

وعبّر محمد العبيدلي عن ثقته الكبيرة في قدرات أبطالنا وبطلاتنا، الذين أكدوا على موهبتهم، وحققوا نجاحات لافتة في الفترة الماضية، كان من بينها الحضور اللافت في دورة الألعاب العربية الخامسة عشرة، التي جرت في الجزائر عام 2023، وحصل فيها سفراء رياضة الشراع الحديث على 5 ميداليات ملونة (ذهبية وفضية و3 برونزيات).

وأكد الأمين العام لاتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث، حرص الاتحاد على اختيار أفضل العناصر لتمثيل الدولة في هذا المحفل، والعودة بنتائج رائعة ومميزة، مشيراً إلى أن عناصر المنتخب حققوا نتائج مميزة في مشاركاتهم في بطولة (بطل الإمارات 2025).

وكذلك المشاركات الدولية، مشيداً في حديثه بتعاون الأندية الرياضية التي ترعى المواهب، وهي نادي أبوظبي للرياضات البحرية، ونادي الحمرية الثقافي الرياضي، ونادي العديد للرياضات البحرية.