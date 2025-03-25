ختام ناجح للنسخة الأولى لشراع الإمارات الافتراضي بدبي

أسدل الستار، أول من أمس، على فعاليات بطولة الإمارات للشراع الافتراضي «فيرشيوال ريغاتا»، التي نظمها بنجاح اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث ضمن البرنامج الرمضاني 2025، وشملت 3 جولات خلال أيام الشهر الفضيل، تنافس فيها المشاركون على المراكز الأولى عبر أجهزة الهواتف والألواح الذكية.

واستضاف نادي دبي الدولي للرياضات البحرية المشهد الختامي لبطولة الإمارات من خلال التنظيم الناجح والمميز لمنافسات الجولة الثالثة والختامية، والتي جمعت عدداً كبيراً من منتسبي ولاعبي ومحبي رياضة الشراع في الدولة في مقر إدارة فيكتوري في جبل علي، وحضر جانباً من المنافسات وتابع الحدث الشيخ سهيل بن أحمد بن جمعة آل مكتوم.

ومحمد عبدالله حارب الفلاحي، عضو مجلس الإدارة المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية، ومحمد عبدالله العبيدلي، الأمين العام لاتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث الذي قام بتتويج أبطال الجولة والترتيب العام بعد نهاية الفعاليات.

وتنافس نخبة الأبطال على المراكز الأولى في الجولة الثالثة والختامية التي شملت عدة مراحل وصولاً إلى النهائي وإعلان النتائج النهائية التي تم على إثرها تتويج أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في الجولة، ومن ثم إعلان الترتيب العام للنسخة الأولى من بطولة الإمارات للشراع الافتراضي «فيرشيوال ريغاتا» بعد احتساب نتائج المتسابقين في الجولات الثلاث الأولى، والتي جرت في الحمرية والثانية التي أقيمت في أبوظبي والثالثة في دبي.

وسطع نجم المتسابق أحمد محمد المري، الذي توج بطلاً للجولة الثالثة متفوقاً على منافسيه محمد عبدالله سيف المرر، الذي احتل المركز الثاني، ومحمد مروان عبدالله المرزوقي الذي نال المركز الثالث، ليؤهله انتصاره في هذه الجولة لمعانقة اللقب الكبير والفوز بالمركز الأول للترتيب العام بعد ختام جولات البطولة التي مرت بعدة مراحل.

وأشاد محمد عبدالله العبيدلي الأمين العام لاتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث بنجاح بطولة الإمارات للشراع الافتراضي «فيرشيوال ريغاتا»، والتي نظمها الاتحاد بالتعاون مع الأندية الرياضية ضمن البرنامج الرمضاني 2025، بمشاركة نخبة واسعة من محبي ولاعبي ومنتسبي الأندية والأكاديميات الذين أظهروا مهارات ذهنية طيبة خلال المراحل المختلفة، ما خلق أجواء رائعة من التنافس الجميل.