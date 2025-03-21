«دبي البحري» يستضيف ختام بطولة الشراع الافتراضي الأحد

يستضيف نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، بعد غد الأحد، فعاليات الجولة الثالثة الختامية من بطولة الإمارات للإبحار الشراعي الافتراضية 2025 (فيرشيوال ريغاتا)، وذلك ضمن أجندة وفعاليات الموسم الرياضي 2024 - 2025.

وينظم نادي دبي الدولي للرياضات البحرية الحدث، بالتعاون مع اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث، ضمن برنامج الفعاليات الرياضية في رمضان، حيث يستقطب الحدث ما يزيد على 50 متسابقاً ومتسابقة، يتنافسون حضورياً عبر أجهزة الهواتف والألواح الذكية على المراكز الأولى للجولة الثالثة الختامية، وكذلك نقاط الترتيب العام لجولات بطولة الإمارات.

ويستقبل مقر إدارة الفرق في مبنى فيكتوري تيم بجبل علي، فعاليات الجولة الثالثة، والتي ستبدأ عند العاشرة ليلاً، وتستمر لمدة ساعة واحدة، عبر الموقع الرسمي (فيرشيوال ريغاتا)، حيث يمكن متابعتها مباشرة، والاستمتاع بمهارات المشاركين من منتسبي الأندية والأكاديميات الرياضية والبحرية في الدولة.

ترحيب

ورحب محمد عبد الله حارب الفلاحي عضو مجلس الإدارة، المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية، بعشاق رياضة الإبحار الشراعي مرة أخرى في فعاليات النادي، التي تنتقل إلى اليابسة، إلى ساحة تنافس جديد، عبر تطوير المهارات الفردية والذهنية في برنامج فيرشيوال ريغاتا، الذي يجمع محبي هذه الرياضة حول العالم في مختلف الفعاليات.

وأشاد محمد الفلاحي بالنجاح الذي حققته النسخة الأولى لبطولة الإمارات، التي يشرف على تنظيمها اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث، والتي شهدت مشاركات كبيرة من أبطالنا وبطلاتنا في رياضة الإبحار الشراعي، وأكدت مدى حبهم لهذه الرياضة، من خلال تفوقهم في النتائج بالجولتين الأولى والثانية، متمنياً التوفيق للجميع في المحطة الثالثة الختامية.

وقال المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية، إن النادي كان له قصب السبق قبل 4 سنوات، وتحديداً في سبتمبر من عام 2020، في تنظيم سباق افتراضي مماثل، يحاكي منافسات القوارب الشراعية الحديثة، باسم تحدي دبي فيرشيوال ريغاتا إن شور، وحقق حينها نجاحاً كبيراً، ليعاد إحياء الفكرة من جديد هذا العام، عبر اتحاد الشراع والتجديف الحديث، خلال شهر رمضان الفضيل.