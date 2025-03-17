«الشراع والتجديف الحديث» يختتم مشاركته في الكونغرس العالمي

اختتم اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث مشاركته في اجتماعات الاتحاد الدولي للتجديف «الكونغرس العالمي 2025»، التي انعقدت في مدينة لوزان السويسرية، بمشاركة 160 اتحاداً وطنياً من مختلف قارات العالم.

حضر محمد عبدالله العبيدلي، الأمين العام لاتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث، الاجتماعات ممثلاً للاتحاد في أعمال الجمعية العمومية التي شهدت العديد من الجلسات، تم خلالها مناقشة أعمال اللجان والبطولات المستقبلية حتى 2028، وكذلك تطوير اللوائح والقوانين وزيادة عدد الممارسين ولجان التحكيم والمرأة وأصحاب الهمم.

وحرص العبيدلي خلال الاجتماعات على عقد عدد من الاجتماعات مع قادة العمل الرياضي في الاتحادات الآسيوية والعربية والخليجية والتنظيمات القارية، وكان أهم تلك اللقاءات الاجتماع مع الفرنسي جان كريستوف، رئيس الاتحاد الدولي للتجديف، الذي أبدى اهتمامه بالتطور الملحوظ لرياضة التجديف الحديث في المنطقة الخليجية والشرق الأوسط، معرباً عن سعادته بما تجده رياضة التجديف من اهتمام في دولة الإمارات.