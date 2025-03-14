الإمارات تشارك في كونغرس «دولي الشراع الحديث»

يمثل محمد عبدالله العبيدلي، الأمين العام لاتحاد للشراع والتجديف الحديث الإمارات، في اجتماعات الاتحاد الدولي للشراع 2025 (الكونغرس العالمي 2025) والتي تبدأ في مدينة لوزان السويسرية اليوم وتستمر حتى يوم غد.

ويشارك محمد عبدالله العبيدلي في الاجتماعات إلى جانب ممثلي 160 اتحاداً وطنياً من جميع قارات العالم سيجتمعون لانتخاب مجلس الإدارة للدورة الأولمبية الجديدة 2024 - 2028 وانتخاب اللجان المعاونة والفرعية ودراسة الملفات المتعلقة بمستقبل البطولات.

وقال محمد عبدالله العبيدلي إن رياضة التجديف الحديث تحظى باهتمام كبير من مجلس الإدارة برئاسة الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان الذي وجه بالعمل على زيادة الاهتمام بها وتوسيع قاعدة المشاركة.

وأوضح محمد عبدالله العبيدلي أن المؤتمر العالمي للتجديف 2025 الذي يعقد كل أربع سنوات سيناقش إلى جانب العملية الانتخابية العديد من الموضوعات من بينها قوانين التجديف العالمية والتغييرات المقترحة في النظام الأساسي وأخلاقيات العمل وتغييرات القواعد التنظيمية المقترحة والقوارب ووزنها والمعدات وواجبات لجان التحكيم ولوائح مكافحة المنشطات.