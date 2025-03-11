اتحاد الإمارات ينظم 3 ورش تدريبية لتطوير «الشراع الحديث»

دشن اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث، أمس، برنامج الورش التدريبية الافتراضية لتطوير رياضة الشراع الحديث والتي ينظمها الاتحاد ضمن خطط مجلس الإدارة الاستراتيجية في الدورة الحالية لتطوير مهارات الكوادر الوطنية وتوفير فرص التأهيل الفني ومواكبة الأساليب المستحدثة في رياضة الشراع الحديث.

وينظم اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث الورش الافتراضية التخصصية، بالتعاون مع الأكاديمية الأولمبية الوطنية واللجنة الدولية للتطوير في الاتحاد الدولي للشراع «ورلد سيلينغ» وضمن برنامج شهر رمضان المبارك والتي تتضمن حزمة من الفعاليات ومن بينها بطولة الإمارات الافتراضية للشراع الحديث وجولات بطولة الإمارات للتجديف الحديث على الجهاز.

وأكد محمد عبدالله العبيدلي الأمين العام لاتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث، أن انعقاد الورش التدريبية الثلاث يأتي في إطار الدور الرائد الذي يلعبه اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث في المنطقة وآسيا والشرق الأوسط بعد فوز الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان برئاسة المجموعة «آي» لمنطقة غربي آسيا والشرق الأوسط ونيله عضوية مجلس إدارة الاتحاد الدولي للشراع «ورلد سيلينغ» للدورة 2025-٢٠٢٤ واعتماد أندية دولة الإمارات مراكز دولية للتدريب.

وقال العبيدلي: تشمل الدورات الثلاث محاور مهمة في عالم رياضة الشراع الحديث لنشر أفضل الممارسات العالمية في العديد من المجالات وصقل قدرات كوادرنا الوطنية والعاملين في الأندية والأكاديميات المتخصصة.

حيث تحمل الورشة الافتراضية الأولى عنوان السلامة البحرية فيما ستناقش الورشة الثانية التي ستعقد الإثنين المقبل العلوم الحديثة في الأرصاد الجوية والملاحة البحرية بينما ستخصص الورشة الثالثة التي ستعقد الإثنين الموافق 24 الجاري، لمهارات وأساليب التدريب الحديث والمتقدم في الإبحار الشراعي.