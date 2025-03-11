أسرة «دبي البحري» تجتمع في الإفطار السنوي

احتضنت قاعة المجلس في مركز دبي العالمي التجاري، حفل الإفطار السنوي لأسرة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية في أجواء رمضانية رائعة ومميزة تتجدد كل عام مع الشهر الفضيل. حضر الإفطار، أحمد سعيد بن مسحار رئيس مجلس إدارة النادي وأعضاء مجلس الإدارة وهم كل من: سيف جمعة السويدي نائب الرئيس، وخالد خميس بن دسمال، ومحمد عبدالله حارب الفلاحي المدير التنفيذي.

كما شارك في الاحتفال مديرو الإدارات ورؤساء الأقسام في النادي والموظفون والعاملون والمتسابقون من فريق فيكتوري وهم كل من: أحمد عبدالكريم الفهيم قائد زورق فيكتوري فورمولا 1، والمتسابق عيسى آل علي قائد زورق فيكتوري اكس كات.

وأوضح محمد عبدالله حارب الفلاحي عضو مجلس الإدارة المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية، أن النادي حريص دائماً على الاحتفاء بالمناسبات الدينية والوطنية وخلق أجواء أسرية بين أسرة النادي في مجلس الإدارة والوحدة التنفيذية والإدارات العاملة والأقسام المختلفة والفرق الرياضية.