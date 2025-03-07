«الشراع والتجديف» يطلق بطولة الإمارات للإبحار الافتراضي

قرر اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث تنظيم أول سلسلة جولات لبطولة الإمارات للقوارب الشراعية الافتراضية عبر التطبيقات الحديثة لمحبي وعشاق الرياضات البحرية، في مبادرة ضمن البرنامج الرمضاني هذا العام وعبر الموقع الإلكتروني المتخصص وتطبيق «فيرشيوال ريجاتا».

وأعلن الاتحاد عن تنظيم أربع جولات خلال شهر رمضان عبر المنصة العالمية المتخصصة «فيرشيوال ريجاتا»، حيث تخضع بالكامل لشروط المنصة، وستتاح المشاركة للاعبي ولاعبات الأندية والأكاديميات ومحبي رياضة الإبحار في الدولة من مختلف الأعمار بعد استكمال التسجيل واستيفاء الشروط قبل بعد غدٍ الأحد، حيث سيتم توزيعهم على مجموعات لتحديد المتأهلين في كل جولة.

وتنطلق المنافسات بالجولة الأولى يوم الثلاثاء المقبل التي سيكون مسرحها شاطئ الحمرية (افتراضياً)، ثم الجولة الثانية التي سيكون مسرحها شواطئ دبي وستقام يوم الثلاثاء 18 مارس، بينما تنقل الجولة الثالثة إلى شواطئ أبوظبي وتقام يوم 20 مارس الجاري قبل الوصول إلى الجولة الرابعة والختامية في شواطئ دبي مجدداً يوم 23 مارس الجاري.

ومن المنتظر أن يبحر المشاركون في بطولة الإمارات للشراع الافتراضي على قوارب الكا الافتراضية في موعد السباق لمدة ساعة، في حين سيتم احتساب النتائج بعد كل جولة تضاف إلى الترتيب العام للجولات الأربع.

وقال محمد عبدالله العبيدلي، الأمين العام لاتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث: إن البطولة المستحدثة تعد مبادرة متجددة للاتحاد تتماشي مع رؤية المجلس في زيادة فرص التنافس وتوفير أجواء مثيرة للاعبي ولاعبات رياضة الشراع مع أيام الشهر الفضيل لاكتساب مهارات جديدة تتعلق بالتفكير وزيادة الخبرة في مواقف الإبحار.

وأكد محمد عبدالله العبيدلي أن اللجنة الفنية المشرفة على البطولة طرحت فكرة رائعة بإقامة كل جولة من جولات البطولة في واجهة سياحية داخل الدولة للترويج السياحي وإبراز معالم دولتنا الحبيبة.

وأضاف الأمين العام لاتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث أن اللجنة الفنية رأت اختيار أماكن استضافة الجولات في الأندية الوطنية التي ترعى وتهتم بأنشطة وفعاليات الاتحاد، وهي نادي أبوظبي للرياضات البحرية، ونادي دبي الدولي للرياضات البحرية، ونادي الحمرية الثقافي الرياضي، ونادي زوارق شاطئ دبي.