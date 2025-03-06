محمد حارب: مونديال القوارب الكهربائية يستقطب نخبة النجوم

أنهى محمد عبدالله حارب الفلاحي عضو مجلس الإدارة المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية مهمة إدارية ناجحة مؤخراً، أشرف فيها على فعاليات جائزة الدوحة الكبرى للقوارب السريعة الكهربائية (إي 1)؛ الجولة الثانية من بطولة العالم 2025، التي أقيمت مؤخراً في جزيرة اللؤلؤة بمشاركة 10 فرق عالمية.

وجاء تكليف محمد عبدالله حارب الفلاحي للإشراف على الحدث العالمي الكبير، الذي يقام على مياه الخليج العربي للمرة الأولى كمفوض عام من الاتحاد الدولي للسباقات البحرية - يو آي أم، للمرة الثانية منذ تأسيس البطولة العالمية -إي 1- حيث أشرف من قبل على جائزة موناكو العام الماضي.

ويشغل عضوية مجموعة عمل البيئة وحلول الطاقة الدولية، إحدى اللجان الدولية العاملة في منظومة الاتحاد الدولي للسباقات السريعة - يو آي إم - منذ تأسيسها عام 2012.

حيث حققت العديد من الخطوات الإيجابية لإيجاد الحلول، ومواجهة التحديات المتعلقة بالمحافظة على البيئة البحرية وتقليل انبعاث الكربون واستخدام الطاقة البديلة الكهربائية والشمسية والوسائل التكنولوجية لتحقيق الاستدامة.

وقال محمد عبدالله حارب الفلاحي: «إن بطولة العالم للقوارب الكهربائية بدأت تأخذ حيزاً كبيراً من الاهتمام في روزنامة الاتحاد الدولي من خلال خطواتها الثابتة في الانتشار واستقطابها للنخبة من المشاهير ونجوم الرياضات البحرية».

إثارة التنافس

وأردف قائلاً: إن المنافسة في البطولة تحمل روحاً متجددة من خلال الجمع بين إثارة التنافس في سباقات سيارات فورمولا 1 والإبحار الشراعي والقوارب السريعة، ما يضفي نوعاً من الخصوصية جعلها تأخذ نصيباً من المتابعة، خاصة مع دخول نجوم المجتمع في التمثيل والغناء والموسيقى والرياضة في كرة القدم والتنس وغيرها مع مشاركة أبرز المتسابقين في رياضات الزوارق السريعة والدراجات المائية .

مؤكداً أن النجاح التنظيمي المثالي الذي حققته البطولة العالمية في انطلاقة جولات الموسم الحالي 2025 من الجولة الأولى التي جرت في المملكة العربية السعودية في عروس البحر الأحمر مدينة جدة، ثم الجولة الثانية التي اختتمت مؤخراً في العاصمة القطرية الدوحة أكسب الحدث بعداً رائعاً ومميزاً.

حلول الطاقة

وتعد بطولة العالم للقوارب السريعة الكهربائية واحدة من أحدث البطولات التي يشرف عليها الاتحاد الدولي للسباقات البحرية، والتي تجمع بين حلول الطاقة والمحافظة على البيئة في أسلوب تنافسي أشبه بسباقات فورمولا السيارات.

حيث استقطب الحدث نجوم العالم في الفن والرياضة بمشاركة أبرز أبطال الرياضات البحرية الفاعلين. وجرت ضمن روزنامة جولات بطولة العالم لعام 2025 جولتان أقيمتا في المنطقة العربية؛ الأولى على مياه البحر الأحمر في مدينة جدة.

وشهدت فوز فريق أوكي ريسينغ بقيادة نجم الموسيقى العالمي الأمريكي ستيف أوكي، بينما أسدل الستار مؤخراً على الجولة الثانية، والتي جرت في الدوحة وبرز فيها فريق رافا بقيادة أسطورة التنس الأسباني رافائيل نادال، والذي حقق فوزه التاريخي الأول في بطولة العالم.