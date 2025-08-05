الإمارات تحصد فضية مونديال الدراجات المائية بالمجر

أحرز المتسابق الإماراتي الناشئ علي آل علي، الميدالية الفضية في بطولة العالم للدراجات المائية لفئة "سكي ناشئين 3.3"، والتي أقيمت أمس في مدينة جيورزامولي بجمهورية المجر.

وحصد آل علي “13 عاما” 64 نقطة خلال ثلاث جولات تنافسية قوية، بينما أحرز المركز الأول المتسابق الإستوني أندر هوبيرت لوري، وجاء المجري لايوس كوموني ثالثاً، والفرنسي ماكسيم أرثبيز رابعاً.

وأكد البطل علي آل علي، أن هذا الإنجاز جاء بعد منافسة صعبة وسط مشاركة كبيرة من الأبطال، معرباً عن فخره برفع علم دولة الإمارات في هذا المحفل العالمي، مشيداً بجهود اتحاد الإمارات للرياضات البحرية على رعايته وتوفير البيئة المناسبة لصقل المواهب الناشئة.

وتعد بطولة المجر، إحدى المحطات الرسمية المعتمدة ضمن روزنامة الاتحاد الدولي للرياضات البحرية، وتهدف إلى دعم وتأهيل فئات الناشئين، قبل الانتقال إلى المشاركات العالمية الكبرى، وفي مقدمتها بطولة العالم المفتوحة، والتي تقام سنوياً في الولايات المتحدة الأمريكية.