التونسي الجوادي يتوج بذهبية ثانية في بطولة العالم للسباحة





حقق التونسي أحمد الجوادي (20 عاما) ميداليته الذهبية الثانية في بطولة العالم للسباحة المقامة حاليا في سنغافورة بعد الفوز بسباق 1500 متر، اليوم الأحد.

وتفوق الجوادي على الألماني زفين شفارتس في آخر 100 متر، ليتكرر سيناريو المركزين الأول والثاني في سباق 800 متر.

وحسم السباح التونسي سباق 1500 متر بزمن قدره 14 دقيقة و41ر34 ثانية، بفارق 28ر1 ثانية عن شفارتس.

وحل الأمريكي بوبي فينك، البطل الأولمبي مرتين وحامل الرقم القياسي العالمي، ثالثا، ليحصل على الميدالية البرونزية بفارق 19ر2 ثانية عن البطل التونسي.

وقال الجوادي عقب فوزه بالسباق "أعلم أن الجميع كان يشعر بالألم، وربما كنت الأقوى ذهنيا".والأربعاء، أحرز الجوادي ذهبية سباق 800 متر في منافسات السباحة بمونديال الألعاب المائية. وقطع مسافة السباق في زمن قدره 7:36.88 دقائق وهو ثالث أفضل توقيت في تاريخ السباق.

وكان الجوادي الذي حل رابعا في أولمبياد باريس الصيف الماضي، قد حقق أول لقب عالمي في مسيرته الاحترافية متقدما على الألمانيين سفن شفارتس صاحب الفضية بزمن 7:39.96 دقائق، ولوكاس مايرتنز الذي نال البرونزية بزمن 7:40.19 دقائق.